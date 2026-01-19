Reservas y mercados emisores: el diagnóstico del turismo en Malargüe

Complejo Planetario Malargüe (Gentileza).

Con una ocupación promedio cercana al 57%, la temporada de verano en Malargüe transita con resultados por debajo de otros años. Así lo analizaron desde la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR), quien señaló dificultades para competir en precios, expectativas moderadas para enero e incertidumbre para febrero.

Floridor González, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR), analizó el desarrollo de la temporada de verano en el departamento y reconoció que los niveles de ocupación están lejos de los registrados en años anteriores. Según distintas mediciones del sector, la ocupación promedio ronda el 57%, con algunos picos durante los fines de semana, aunque sin lograr consolidar una tendencia sostenida.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 18.50.06 Turismo en Argentina versus Brasil En diálogo con SITIO ANDINO, el empresario hotelero explicó que uno de los principales factores que inciden en este escenario es la dificultad para competir en precios con destinos del exterior. “Empezamos a padecer valores con los cuales no podemos competir”, señaló, en referencia a propuestas como las de Brasil, que continúan siendo muy atractivas para los turistas argentinos, especialmente para el público de Buenos Aires, principal provincia emisora que también busca alternativas en el interior del país.

González evitó precisar un porcentaje oficial desde AMATUR, al considerar que los números no son los esperados para esta altura del verano. No obstante, manifestó expectativas moderadas para la segunda quincena de enero, mientras que para febrero anticipó un panorama más complejo, ya que históricamente es un mes en el que “decae” tanto la cantidad de reservas como la ocupación hotelera.

Frente a este contexto, el titular de AMATUR remarcó la necesidad de que el sector público y privado trabajen de manera articulada para captar nuevos mercados emisores. En ese sentido, mencionó como prioridad avanzar sobre Chile, particularmente la Región del Maule, ya que en la actualidad resulta nuevamente conveniente para los turistas trasandinos vacacionar en Mendoza. Finalmente, González destacó el impacto positivo que generan los espectáculos y eventos deportivos en la llegada de visitantes, algo que se evidenció en los últimos meses de 2025. Como ejemplo mencionó la Fiesta Nacional del Chivo, que durante su fin de semana permitió atraer a numerosos turistas. Sin embargo, subrayó que la situación macroeconómica nacional limita la posibilidad de vacacionar, obligando a muchos prestadores a adecuar sus tarifas, incluso en algunos casos por debajo de los costos.

