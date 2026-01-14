14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 14 de enero de 2026.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este miercoles 14 de enero de 8 a 20 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 13 de enero.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 13 de enero de 2026
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 12 de enero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 10 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 8 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 6 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 5 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Hoy, la perra y sus cachorros están a salvo y permanecen bajo el cuidado de la ONG Salvando Patas video
Emoción y valentía

"Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén