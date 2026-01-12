12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 12 de enero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 12 de enero de 2026.

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza.&nbsp;

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este lunes 12 de enero de 8 a 20 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 10 de enero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 8 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 6 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 5 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 4 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 3 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.
Alerta

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla