14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

En un año legislativo con bajo nivel de presentismo, los mendocinos se ubicaron por encima del promedio. Quiénes no faltaron y quiénes se ausentaron una o más veces.

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.

Por Sitio Andino Política

En un año electoral con intensa actividad parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación celebró 14 sesiones ordinarias durante 2025, pero el nivel de asistencia estuvo lejos de ser ideal: solo el 27% de los legisladores nacionales tuvo presentismo perfecto, según un relevamiento del sitio especializado Parlamentario.com.

En ese contexto, los diputados nacionales por Mendoza mostraron un desempeño superior al promedio nacional, con cuatro legisladores que no registraron ninguna ausencia y el resto con faltas muy acotadas a lo largo del período ordinario.

Lee además
El Tribunal de Cuentas multó a Rivadavia por irregularidades administrativas.
Los motivos

El Tribunal de Cuentas multó a la municipalidad de Rivadavia por irregularidades administrativas
El Gobierno de Mendoza asignó fondos millonarios para dos obras de Aysam. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Inversión

El Gobierno de Mendoza asignó fondos millonarios para dos obras de Aysam

Los mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso nacional

De acuerdo con los registros oficiales de asistencia, cuatro diputados mendocinos dijeron presente en todas las sesiones del año:

  • Lisandro Nieri (UCR)

  • Pamela Verasay (UCR)

  • Mercedes Llano (La Libertad Avanza)

  • Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)

De esta manera, Mendoza aportó cuatro nombres al reducido grupo de legisladores con asistencia perfecta, en un Congreso donde más de siete de cada diez diputados faltaron al menos una vez durante 2025.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, facundo correa llanos, pamela verasay
Verasay (izquierda) y Martínez (derecha) no registraron ausencias en 2025. Correa Llano (centro) tuvo una falta.

Verasay (izquierda) y Martínez (derecha) no registraron ausencias en 2025. Correa Llano (centro) tuvo una falta.

Los mendocinos que registraron ausencias en Diputados en 2025

El resto de los representantes mendocinos también mostró niveles bajos de ausentismo, sin casos extremos como los registrados en otras provincias.

Según el relevamiento:

  • Adolfo Bermejo (Unión por la Patria) registró dos ausencias.

  • Liliana Paponet (Unión por la Patria) también faltó en dos oportunidades.

  • Martín Aveiro (Unión por la Patria) tuvo una ausencia.

  • Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) tuvo una ausencia.

  • Lourdes Micaela Arrieta (LLA/FE/Coherencia) registró una falta.

  • Julio Cobos (UCR) sumó una ausencia, con licencia.

En todos los casos, se trata de números muy por debajo del promedio nacional, donde hubo diputados que acumularon ausencias en más del 70% de las sesiones.

congreso de la nacion argentina, senadores, diputados nacionales
Solo el 27% de los diputados nacionales registraron asistencia perfecta en 2025.

Solo el 27% de los diputados nacionales registraron asistencia perfecta en 2025.

Los diputados que más faltaron a las sesiones en 2025

A nivel país, el informe revela un alto nivel de ausentismo, incluso en un año marcado por fuertes disputas políticas y sesiones clave. El promedio general mostró que solo uno de cada cuatro diputados asistió a todas las sesiones, mientras que algunos bloques, como Innovación Federal, encabezaron los rankings de faltazos.

El diputado que más faltó fue el radical chaqueño Gerardo Cipolini, quien estuvo ausente en 11 de las 14 sesiones ordinarias, lo que representa un 78% de inasistencias. En segundo lugar se ubicó el santiagueño José Gómez (Unión por la Patria), con 10 ausencias, equivalente al 71% del total.

Completaron los primeros puestos del ranking negativo Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo, ambos del bloque Innovación Federal, uno de los espacios con peor promedio de asistencia en la Cámara baja. En contraste con esos números, ningún diputado mendocino se ubicó entre los legisladores con mayor ausentismo durante el período ordinario.

Temas
Seguí leyendo

Acuerdo histórico: Milei viaja a Paraguay por la firma del pacto Mercosur–Unión Europea

La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Caputo celebró: "Un logro extraordinario"

Cornejo reapareció en Chile, donde celebró la convivencia entre ideologías en un foro internacional

Nueva desregulación del Gobierno nacional: micros de larga distancia podrán elegir cómo identificar valijas

Alfredo Cornejo retoma la actividad y se une a Hebe Casado con agenda oficial en Chile

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

La autocrítica en el peronismo mendocino: "Si seguimos con proyectos individualistas, nunca seremos una opción real para gobernar"

Victoria Villarruel impulsa cambios en el Código Penal para agravar penas para aquellos que inicien incendios forestales

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza asignó fondos millonarios para dos obras de Aysam. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Inversión

El Gobierno de Mendoza asignó fondos millonarios para dos obras de Aysam

Las Más Leídas

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

El antecedente más grave de su historial judicial
Estremecedor

El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija