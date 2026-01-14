Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.

En un año electoral con intensa actividad parlamentaria , la Cámara de Diputados de la Nación celebró 14 sesiones ordinarias durante 2025 , pero el nivel de asistencia estuvo lejos de ser ideal: solo el 27% de los legisladores nacionales tuvo presentismo perfecto , según un relevamiento del sitio especializado Parlamentario.com.

En ese contexto, los diputados nacionales por Mendoza mostraron un desempeño superior al promedio nacional , con cuatro legisladores que no registraron ninguna ausencia y el resto con faltas muy acotadas a lo largo del período ordinario.

De acuerdo con los registros oficiales de asistencia, cuatro diputados mendocinos dijeron presente en todas las sesiones del año :

De esta manera, Mendoza aportó cuatro nombres al reducido grupo de legisladores con asistencia perfecta , en un Congreso donde más de siete de cada diez diputados faltaron al menos una vez durante 2025.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, facundo correa llanos, pamela verasay Verasay (izquierda) y Martínez (derecha) no registraron ausencias en 2025. Correa Llano (centro) tuvo una falta. Foto: Yemel Fil

Los mendocinos que registraron ausencias en Diputados en 2025

El resto de los representantes mendocinos también mostró niveles bajos de ausentismo, sin casos extremos como los registrados en otras provincias.

Según el relevamiento:

Adolfo Bermejo (Unión por la Patria) registró dos ausencias .

Liliana Paponet (Unión por la Patria) también faltó en dos oportunidades.

Martín Aveiro (Unión por la Patria) tuvo una ausencia .

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) tuvo una ausencia .

Lourdes Micaela Arrieta (LLA/FE/Coherencia) registró una falta .

Julio Cobos (UCR) sumó una ausencia, con licencia.

En todos los casos, se trata de números muy por debajo del promedio nacional, donde hubo diputados que acumularon ausencias en más del 70% de las sesiones.

congreso de la nacion argentina, senadores, diputados nacionales Solo el 27% de los diputados nacionales registraron asistencia perfecta en 2025. Foto: NA

Los diputados que más faltaron a las sesiones en 2025

A nivel país, el informe revela un alto nivel de ausentismo, incluso en un año marcado por fuertes disputas políticas y sesiones clave. El promedio general mostró que solo uno de cada cuatro diputados asistió a todas las sesiones, mientras que algunos bloques, como Innovación Federal, encabezaron los rankings de faltazos.

El diputado que más faltó fue el radical chaqueño Gerardo Cipolini, quien estuvo ausente en 11 de las 14 sesiones ordinarias, lo que representa un 78% de inasistencias. En segundo lugar se ubicó el santiagueño José Gómez (Unión por la Patria), con 10 ausencias, equivalente al 71% del total.

Completaron los primeros puestos del ranking negativo Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo, ambos del bloque Innovación Federal, uno de los espacios con peor promedio de asistencia en la Cámara baja. En contraste con esos números, ningún diputado mendocino se ubicó entre los legisladores con mayor ausentismo durante el período ordinario.