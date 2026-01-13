Alfredo Cornejo retoma la actividad y se une a Hebe Casado con agenda oficial en Chile.

El gobernador Alfredo Cornejo reactivará este martes su agenda tras unos días de vacaciones al inicio del año. Participará junto a su vice Hebe Casado de reuniones en Chile , como parte de Congreso Futuro 2026 , un encuentro de ciencia e innovación.

El mandatario retomó la actividad en Valparaíso , mientras espera el encuentro con el ministro del interior Diego Santilli , que se encuentra de recorrida por las provincias para asegurar los votos de los legisladores que responden a los distintos gobernadores para la reforma laboral . Desde Mendoza, el reclamo que le llegará al funcionario estará vinculado a las rutas nacionales para que avancen con obras, como en el caso de la ruta 7 doble vía de la 40.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado participan del Congreso Futuro Chile 2026 , uno de los principales espacios de reflexión estratégica de América Latina para "fortalecer la integración regional y posicionar a Mendoza como posible sede de una futura edición del encuentro ".

En ese contexto, la vicegobernadora mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Argentina en Chile , Jorge Faurie , acompañada por referentes académicos, empresariales y financieros, para elaborar una agenda común orientada al desarrollo de la región andina.

Conectividad bioceánica y minería

Durante la reunión se abordaron ejes de cooperación bilateral vinculados al desarrollo regional, el capital humano, la innovación, la educación superior y la integración productiva entre Argentina y Chile, indicó el Gobierno.

Asimismo, se analizaron proyectos de infraestructura y logística, en particular el fortalecimiento de la conectividad bioceánica y la evaluación de alternativas ferroviarias que optimicen el transporte de mercancías y reduzcan costos logísticos. También se habló de la experiencia chilena en sectores como la minería, área en la que la Provincia comenzó a profundizar su actividad.

Sobre el encuentro, Faurie señaló: “Esta edición del Congreso Futuro en Santiago de Chile debe servir para abrir el camino a una futura sesión en Mendoza. Desde la Embajada Argentina estamos plenamente comprometidos a acompañar este proceso junto a las autoridades provinciales, las universidades y la sociedad civil”.

Hebe Casado, Congreso Futuro Chile 2026 Hebe Casado, en el Congreso Futuro Chile 2026.

Casado, en tanto, declaró: “A ambos lados de la cordillera contamos con capital humano de alto nivel, universidades públicas y privadas y profesionales altamente capacitados. El desafío es trabajar de manera conjunta para pensar no solo la Mendoza del futuro, sino una región integrada y complementaria”.

“La minería hoy es una realidad en Mendoza y tenemos mucho para aprender y construir junto a Chile. Las montañas no son un límite, sino una oportunidad para planificar y desarrollarnos en conjunto”, agregó la vicegobernadora.

Participantes de la reunión con Hebe Casado

Del encuentro participaron autoridades y referentes del ámbito académico y productivo, entre ellos Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo; Celina Vaccarone, por el Consejo Binacional Chile–Cuyo; Sergio Edgardo Martini, de la Federación Económica de Mendoza; y Federico Morábito, por la Agencia de Innovación Mendoza. También integraron la comitiva Enrique Ribbert Slotoch y Marcelo Boldrini, por FOROAndes. Desde el sector privado participaron Martín Sánchez Ramírez, de Lodotech SAS, y Francisco José Cruz, de Sancor Seguros.

Por Chile estuvieron presentes referentes políticos y técnicos, entre ellos el senador Francisco Chahuán y Julio Cámara. Desde el ámbito académico y estratégico participaron Andrea Azuaje, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Alexis Sánchez, del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia.

Asimismo, hubo presencia de representantes del sector productivo, tecnológico y de la innovación, entre ellos Agustín Maceratesi Araya, de Maceratesi Araya & Compañía Abogados; Matías Laso, de AGUNSA; Jorge Grez y María Elena Amigo, de Montt Group; Pablo Faybisovich, de Techint; Juan Pablo Sigren, de Tecnagent; Giorgio Bergamin, de Timix LATAM; y Marcelo Vivar, de Global News, entre otros.

Alfredo Cornejo recibirá esta semana a Diego Santilli

El regreso del gobernador estará marcado por un encuentro de fuerte peso político. El jueves 15 de enero, Cornejo mantendrá una reunión con Diego Santilli, quien llegará a Mendoza en el marco de una gira federal destinada a construir apoyos provinciales para la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que busca debatir durante el verano.

Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli Alfredo Cornejo con Diego Santilli, en la última visita del funcionario nacional a Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La reunión entre Santilli y Cornejo aparece como una de las más relevantes dentro del cronograma del ministro. Mendoza es un distrito central por su peso institucional y por el rol que ocupa el gobernador como uno de los referentes del grupo de mandatarios provinciales que mantienen diálogo con el presidente Milei.