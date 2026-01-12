Victoria Villarruel impulsa cambios en el Código Penal para agravar penas para aquellos que inicien incendios forestales

La vicepresidenta Victoria Villarruel comunicó su interés en agravar las penas para aquellos que inicien incendios forestales. La Justicia ya confirmó que los focos ígneos que afectan a la provincia de Chubut comenzaron de forma intencional.

"Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y, tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos", expresó la presidenta del Senado.

Iniciativa del bloque peronista Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes contra incendios

Entrevista La autocrítica en el peronismo mendocino: "Si seguimos con proyectos individualistas, nunca seremos una opción real para gobernar"

Además, comentó su propuesta: "Voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder".

Villarruel especificó que el artículo 14 de la Constitución Nacional estipula el derecho a un ambiente sano. "Así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2010844869002936552&partner=&hide_thread=false Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.

Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

Trabajos contra el incendio en Chubut

El gobernador Nacho Torres comunicó este domingo que las lluvias ayudaron, pero la situación sigue siendo crítica. Además, informó cómo se trabaja en las zonas afectadas por las llamas en Chubut:

" Recursos humanos: son 581 las personas trabajando en terreno entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego . Hoy, de hecho, se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional".

son 581 las personas trabajando en terreno entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan . Hoy, de hecho, se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de y 15 del Servicio Nacional". "Despliegue aéreo y en territorio: por el momento operan 8 medios aéreos: 2 helicópteros, 2 aviones hidrantes, 3 anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero ".

por el momento operan 8 medios aéreos: 2 helicópteros, 2 aviones hidrantes, 3 anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de ". " Viviendas y evacuados: se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. Ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén, con acompañamiento permanente".

se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. Ocho personas permanecen evacuadas en con acompañamiento permanente". " Salud en terreno: la Secretaría de Salud mantiene 156 agentes desplegados en hospitales rurales y puestos sanitarios. Se registró un herido con quemaduras graves, y fue derivado al Hospital de Bariloche".

la Secretaría de Salud mantiene 156 agentes desplegados en hospitales rurales y puestos sanitarios. Se registró un herido con quemaduras graves, y fue derivado al Hospital de Bariloche". "Servicio eléctrico: Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a la restitución de los servicios".

mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que y continúan sin suministro por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a la restitución de los servicios". "Investigación judicial: finalmente, es importante recordar que la Justicia confirmó ya la intencionalidad del incendio, y es por eso que desde la Provincia vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2010513595356868925&partner=&hide_thread=false LA LLUVIA AYUDÓ, PERO NO HAY QUE AFLOJAR



Tuvimos una nueva reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas junto a brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios. Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue… pic.twitter.com/cDwB0qaYzS — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 12, 2026

Incendios en el sur y polémica por la Ley de Manejo del Fuego

La semana pasada, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner se refirió a los incendios de la Patagonia y criticó la postura de la gestión de Javier Milei de querer derogar la Ley de Manejo del Fuego bajo el argumento de que presuntamente desincentiva la producción.

“Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Qué la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más”, escribió el hijo de Cristina Kirchner en sus redes sociales.

El autor de la legislación agregó: “Ya lo dijimos, la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”.