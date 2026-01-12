Victoria Villarruel impulsa cambios en el Código Penal para agravar penas para aquellos que inicien incendios forestales

La vicepresidenta Victoria Villarruel comunicó su interés en agravar las penas para aquellos que inicien incendios forestales. La Justicia ya confirmó que los focos ígneos que afectan a la provincia de Chubut comenzaron de forma intencional.
La vicepresidenta comunicó su iniciativa a través de las redes sociales, ante los focos ígneos de gran magnitud en la Patagonia. Qué dijo Victoria Villarruel.
La vicepresidenta Victoria Villarruel comunicó su interés en agravar las penas para aquellos que inicien incendios forestales. La Justicia ya confirmó que los focos ígneos que afectan a la provincia de Chubut comenzaron de forma intencional.
"Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y, tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos", expresó la presidenta del Senado.
Además, comentó su propuesta: "Voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder".
Villarruel especificó que el artículo 14 de la Constitución Nacional estipula el derecho a un ambiente sano. "Así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", indicó.
El gobernador Nacho Torres comunicó este domingo que las lluvias ayudaron, pero la situación sigue siendo crítica. Además, informó cómo se trabaja en las zonas afectadas por las llamas en Chubut:
La semana pasada, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner se refirió a los incendios de la Patagonia y criticó la postura de la gestión de Javier Milei de querer derogar la Ley de Manejo del Fuego bajo el argumento de que presuntamente desincentiva la producción.
“Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Qué la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más”, escribió el hijo de Cristina Kirchner en sus redes sociales.
El autor de la legislación agregó: “Ya lo dijimos, la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”.