Los regalos más insólitos que recibió Javier Milei y su gabinete desde la asunción

Los regalos más insólitos que recibió Javier Milei y su gabinete desde su asunción

El gobierno nacional difundió el listado renovado de los presentes que recibió Javier Milei y su gabinete desde la asunción en diciembre de 2023. Los libros son el regalo que más le hicieron al Presidente, aunque la lista también revela detalles peculiares.

Además de la llave de la Ciudad de Miami, ponchos, mates, yerba, camisetas de fútbol y corbatas, Milei recibió otros objetos insólitos. Las cajas de dátiles predominan en la lista de alimentos que le hicieron llegar al Presidente, como también artículos con referencias a sus perros, leones y la distintiva motosierra.

Según la Oficina Anticorrupción , ingresan al listado "los obsequios cuyo valor supere los $160.000 (4 módulos conforme Art. 28 Decreto 1030/16) o que sean representativos del vínculo con el Estado u organismo que los haya entregado". Los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, excepto que se trate de una "cortesía" o "costumbre diplomática".

En uno de sus viajes a España en 2024, el primer mandatario recibió una "prenda de ropa interior masculina", mientras que en su paso por la provincia de Córdoba en el mismo año le regalaron un traje de baño, de la marca de la figura de la natación argentina José Meolans . Su hermana Karina, también aceptó una malla por parte del atleta olímpico.

Javier y Karina Milei con las camisetas de Inter Miami autografiadas por Lionel Messi.

No solo le regalaron objetos con su imagen, sino también un adorno con forma de zapato y tobillera, simulando el dispositivo que usa Cristina Fernández de Kirchner tras recibir la prisión domiciliaria. En su paso por territorio mendocino, los ciudadanos le hicieron llegar una gorra con la insignia "Mendoza" y una estatuilla con su rostro.

regalo Los seguidores de Javier Milei y sus regalos alusivos a la oposición.

Para cuidar el descanso del Presidente y alejar a las pesadillas, en un viaje por Chaco y Corrientes, una ciudadana le regaló un atrapasueños artesanal, y en otra ocasión el otorgaron un voucher para una estadía de spa, al igual que a su hermana.

En Buenos Aires, Milei recibió dos uniformes penitenciarios, botas y una réplica de un sable. Para sumar más armas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le dio un machete con vaina de cuero.

Los ciudadanos conocen el lado musical del primer mandatario, por lo que en Ushuaia le obsequiaron una guitarra eléctrica, mientras que en Mar del Plata recibió el disco "Let it bleed" de The Rolling Stones.

En Buenos Aires, Milei se hizo de una Nintendo Switch temática de "Super Mario Bros", el ministro de Corea Bang Ki-sun le obsequió un reloj inteligente Samsung Galaxy Watch 6 Classic y en 2023, a días de su asunción, recibió una bolsa con un set para limpiar vidrios.

Para culminar, le hicieron llegar escabeches de gírgolas, una caja de guirnaldas de papel confeccionadas bajo la técnica de origami y una pintura de su torso que recrea el personaje de Marvel, Wolverine.

720 Javier Milei personificado como Wolverine en una pintura.

El regalo más repetido en el listado del Presidente

En la extensa lista de cortesías entregadas al mandatario argentino, los libros predominan fuertemente, superando los 500 ejemplares. Entre obras de historia, economía y los alusivos a su carrera política, también se encuentra la Santa Biblia. Otros títulos curiosos del listado son:

"El despertar de la magia de tu esencia femenina",

"Meditación, sanación espiritual y ascención planetaria",

"Mamá Antula",

"Dios usa lápiz labial",

"La Bombonera",

"Lima en el país de la polenta",

"Plegaria. El arte de creer",

"Estados Unidos, Argentina y Carlos Menem",

"Popy, salchicha rey de Claromecó",

"La sombra de Hitler",

"Los secretos de la felicidad".

javier-milei-profile-1 El escritorio de Javier Milei suele tener libros, incluso los de Gaturro.

Los vinos mendocinos como cortesía nacional

El gabinete recibe una gran cantidad de vino y la suma supera las 80 botellas en el listado confeccionado desde la asunción de Milei en 2023. No solo al Presidente le dieron este tipo de presentes, sino también al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos; la excanciller Diana Mondino, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el exministro de Defensa, Luis Petri; entre otros.

Algunos vinos mendocinos que recibieron los funcionarios públicos argentinos fueron:

Álamos malbec, de Catena Zapata.

Escala Humana

Zorzal Piantao

Los Helechos

Domina Spell

Trapiche

Zuccardi

Luigi Bosca

vino copa vitivinicultura El vino mendocino como cortesía presidencial.

Presentes que recibieron otros funcionarios

Además del traje de baño y la estadía en un spa, la secretaria de la Presidencia Karina Milei recibió seis cajas de suplementos nutricionales, de pistachos y chocolates. Asimismo, en 2024 el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le obsequió una billetera de la reconocida marca Dior.

Otra funcionaria que recibió objetos de lujo fue la excanciller Diana Mondino, a quien la Embajada de Emiratos Árabes le regaló una pulsera marca Swarovski. Las joyas también fueron un presente para el exministro de Defensa, Luis Petri, a quien le obsequiaron "aritos de perlas".

A su vez, a la extitular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, le dieron un presente un tanto particular en 2024. El director general de la Policía Federal de Brasil Andrei Passos le obsequió un set de jabones.