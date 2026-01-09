La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras más de 25 años de negociaciones

Después de 25 años de negociaciones, el Consejo Europeo aprobó el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europe a . Los representantes de los 27 países que integran ese bloque adelantaron sus votos en una reunión de embajadores hecha en Bruselas y confirmaron lo que venía siendo un rumor a voces: que durante los últimos días se había arribado al número de adhesiones para que, luego de numerosas idas y vueltas, finalmente pudiera prosperar la iniciativa.

Una vez de oficializado este panorama en la votación de países del Consejo Europeo que se realizó desde las 13 horas, el canciller argentino Pablo Quirno informó que “luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Asunción del Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques".

Una importante fuente del bloque comentó a Infobae que la firma de Asunción “podría darse a nivel de ministros”. Es decir, que se estuvo hablando de que los firmantes sean solo los cancilleres Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). Se presume que viajará con motivo de la firma la principal representante del bloque europeo, que es la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen , que ya había estado en diciembre del 2024 para la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Uruguay.

Aun así, el presidente Javier Milei tiene la agenda libre ese día para viajar y crece la posibilidad de que ese día también figuren los respectivos jefes de Estado. Uno de los primeros en pronunciarse fue el brasileño Lula da Silva, quien sostuvo que “el acuerdo implica el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico, beneficiando a ambos bloques”.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, celebró la decisión del Consejo de la UE: “Estamos muy cerca de concretar un acuerdo histórico que abrirá nuevas oportunidades para la UE, Argentina y el Mercosur y fortalecerá una asociación de beneficio mutuo y valores compartidos”. Además, marcó de la importancia global que tiene el inminente tratado: “En un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas, la UE y el Mercosur eligen una integración inteligente basada en reglas, confianza mutua y complementariedad”.

21 países de la Unión Europea votaron a favor del acuerdo

Los avances que se comunicaron desde la Unión Europea en los últimos días hicieron que las diferentes cancillerías del Mercosur comenzaran a debatir sobre el día de la rúbrica y la foto histórica de la concreción de las negociaciones. Esta mañana los rumores se convirtieron en realidad. Por la mañana, diferentes agencias internacionales comunicaron que en el Consejo de Representantes, integrado por los 27 embajadores de los países miembro de la Unión Europea, habían comunicado los votos que iban a realizar.

Hubo 21 países que votaron a favor, siendo los más importantes de ellos Alemania, España e Italia. Los que votaron en contra fueron Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El único país que se abstuvo fue Bélgica.

Días atrás, la presidencia pro tempore del Mercosur (que preside Paraguay), envió una carta a los coordinadores de las negociaciones en Argentina, Brasil y Uruguay para que estén atentos al arribo de los textos finales como gesto definitivo para comenzar la organización de la “eventual ceremonia de firma del acuerdo”.

Las negociaciones que había entre países de Europa impidieron que el acuerdo se firme en diciembre, tal y como querían el presidente de Brasil, Lula da Silva, y la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen. Frente a una eventual fecha que se había hablado por entonces, convinieron pasarla para el lunes 12 de enero, aunque sin tener un panorama certero.

Quien fue el primer jefe de Estado de peso en adelantar su voto públicamente fue Emmanuel Macron. A través de su cuenta de X, ayer indicó que Francia votaría en contra del acuerdo.

“Si bien la diversificación comercial es necesaria, los beneficios económicos del acuerdo UE-Mercosur serán limitados para el crecimiento francés y europeo (+0,05 % del PIB de la UE en 2040 según la Comisión). No justifica exponer sectores agrícolas sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria”, argumentó el mandatario.

Aunque prendió algunas alarmas, lo de Macron fue visto por varios integrantes de las delegaciones exteriores como una forma de salvaguardarse frente a los agricultores franceses ante lo que ya venía hablándose y a lo que se comunicaría el viernes: “el acuerdo no tenía vuelta atrás y que los votos estaban”.

Las probabilidades de que Europa avanzara con su parte del acuerdo se incrementaron sustancialmente después de que la Comisión Europea prometiera un acceso anticipado de 45.000 millones de euros a partir de 2028 para el próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) si es que se producía el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Se trata de una medida por la que venía pujando la primera ministra Giorgia Meloni, que tiene los mismos incidentes que Macron con los agricultores italianos. La mejora es sustancial y compensa los recortes reales que el organismo europeo había previsto en un primer momento para esas partidas.

El acuerdo se aprueba, con la normativa europea aplicable a este caso, con el voto afirmativo de al menos el 55 % de los países del bloque que representen, al menos, al 65 % de la población de la Unión Europea. Dados los sectores que ya habían adelantado que votarían a favor y en contra, Italia era el país que mantenía la incertidumbre sobre su pronunciación porque era el actor de veto principal para decidir si el tratado salía o no.

Pero había otro factor central que aceleró a von der Leyen a decidir implementar el millonario incremento para las políticas agrícolas: y es la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de Groenlandia, actualmente parte del Reino de Dinamarca, miembro de la UE y la OTAN.

“Estaría siendo un incentivo estratégico clave para terminar de cerrar el acuerdo”, confirmó una fuente diplomática del Mercosur. “Es perfectamente coherente. La Unión Europea se está quedando sola en este nuevo escenario mundial que se está presentando”, reconfirmó un diplomático argentino.

De qué se trata el Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Acuerdo UE-Mercosur es un tratado político y comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que busca fortalecer las relaciones entre ambas regiones mediante la apertura de mercados y la cooperación política.

En su documento, el acuerdo sostiene tres pilares fundamentales: el diálogo político y promoción de los derechos humanos, la cooperación en ámbitos económico, social y ambiental, y la liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones. Ahora aprobado, es el mayor acuerdo de libre comercio celebrado por el Mercosur y creará un mercado integrado con más de 700 millones de personas, representando cerca del 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial.

En el aspecto comercial, el Acuerdo prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles entre ambos bloques, facilitando el acceso preferencial de productos del Mercosur a Europa, especialmente del sector agroindustrial, y viceversa. Además, incluye cuotas para exportaciones de carne, maíz y etanol, y regula el acceso mutuo para servicios y compras públicas. Un elemento destacado es el reconocimiento de indicaciones geográficas de productos regionales, beneficiando la valorización de productos locales en ambos mercados.

El proceso de ratificación requiere la aprobación tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos de los países del Mercosur. Se espera que, si no hay retrasos, entre en vigor a finales de 2026. Para Argentina y el resto del Mercosur, los beneficios incluyen el incremento de exportaciones, recuperación de preferencias comerciales, reducción de costos industriales, impulso a las pymes, protección de productos regionales y acceso a programas de cooperación y fondos europeos. Sin embargo, la negociación ha sido larga (más de 25 años), debido a desacuerdos estructurales, crisis económicas y preocupaciones ambientales.