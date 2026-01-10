Elecciones 2026 en La Paz: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en La Paz en estas elecciones 2026.
En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad del Concejo Deliberante, es decir cinco nuevos concejales para los próximo 4 años.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de La Paz
El concejo paceño tiene 10 bancas: 6 del PJ y 4 de CM.
De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 deCM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).
Mientras que seguirán en sus bancas: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).
Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de La Paz
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)