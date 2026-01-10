Elecciones 2026 en La Paz: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se eligen a quiénes integrarán el Concejo Deliberante de La Paz por los próximos 4 años.

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en La Paz en estas elecciones 2026 .

El intendente de La Paz , Fernando Ubieta, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; por lo que la próxima cita con las urnas en ese departamento será el domingo 22 de febrero , al igual que Santa Rosa, Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia.

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad del Concejo Deliberante, es decir cinco nuevos concejales para los próximo 4 años.

El concejo paceño tiene 10 bancas : 6 del PJ y 4 de CM .

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 de CM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).

Mientras que seguirán en sus bancas: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de La Paz

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

Poroyán, Nelson Eduardo

Pérez, Maribel

Platero, Garrabetta

Rosales, Camila Soledad

Quiroga Fernández, Jesús

Nos preparamos para las #Elecciones del 22 de febrero

Presentamos a nuestros candidatos en La Paz, para conformar la alianza del @FrenteCambiaMza:

Nelson Eduardo Poroyán

Camila Soledad Rosales

Jesús Quiroga

Rosa Acevedo



Presentamos a nuestros candidatos en La Paz, para conformar la alianza del @FrenteCambiaMza:



Nelson Eduardo Poroyán

Camila Soledad Rosales

Jesús Quiroga

Rosa Acevedo pic.twitter.com/H2SjtBLbDe — UCR Mendoza (@ucrmendoza) January 3, 2026

Elegí Gestión La Paz (lista del PJ, que responde al intendente)

Alberto “Beto” Roza

Nicolás “Colacho” Pérez

Romina Barrera

Lorena Herrera

Alan Natel

Frente Verde (Parto Verde + Libres del Sur)

Melisa del Castillo

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)