"Somos luchadores": el primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

Por Sitio Andino Política







El hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, compartió el primer mensaje de su padre desde la prisión en Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por narcotráfico. En un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que Maduro está “fuerte” y pidió mantener la unidad y fortaleza de sus seguidores ante su ausencia.

El primer mensaje de Maduro desde prisión Según el testimonio de Nicolasito, los abogados de Maduro le informaron que está “bien” y que quiere que sus simpatizantes “sean fuertes” hasta su regreso. “Nos han dicho que está fuerte -dijo- y nos pidió que no estemos tristes, que somos luchadores ”. Estas declaraciones fueron difundidas en un video compartido por dirigentes del partido oficialista en Caracas.

Embed Hijo del presidente Maduro reveló que su padre envió un mensaje al pueblo venezolano: “no estén tristes que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.



Así lo dio a conocer el abogado de la pareja presidencial secuestrados en EEUU luego del vil ataque de EEUU hace una… pic.twitter.com/WdolBbrRMR — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 10, 2026 Maduro fue trasladado a Estados Unidos tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026, en una operación militar ordenada por la administración estadounidense. Fue llevado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York, donde permanece detenido mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

En su primera comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, narco-terrorismo y otros delitos relacionados con tráfico de drogas que enfrenta en Estados Unidos. Su defensa ha cuestionado la legalidad de su captura y sostiene que, como jefe de Estado, goza de inmunidad, algo que las autoridades estadounidenses no reconocen.

Las investigaciones judiciales acusan a Maduro de colaborar con organizaciones de narcotráfico para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos y de permitir que altos funcionarios del gobierno utilizaran su posición para proteger operaciones ilícitas a gran escala. Estos cargos forman parte de un caso complejo que ha tensionado las relaciones internacionales y generado impacto político en Venezuela. Fuente: Clarín.