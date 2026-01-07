7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Sin tregua

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

La medida fue anunciada por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Qué dijo el funcionario.

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

NA
Por Sitio Andino Mundo

Este miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, manifestó que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”. La declaración se da tras la captura ilegal del presidente Nicolás Maduro, por parte de Donald Trump y el aparato estadounidense.

Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado de respaldo, y luego, indefinidamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo Wright en un evento de energía de Goldman Sachs en Miami, reportó CBS News.

Lee además
Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela. Foto: Us_eucom.
Crece la tensión en el Atlántico

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela
El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.
Nuevas declaraciones

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

Wright también sugirió que se levantarían las sanciones al sector petrolero del país para facilitar la exportación de su petróleo.

secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright
Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Estados Unidos al mando del petróleo venezolano

Estados Unidos sería “el proveedor” de los agentes diluyentes necesarios para tener listo para su envío el crudo extrapesado de Venezuela, dijo. “A medida que avancemos con el gobierno, permitiremos la importación de piezas, equipos y servicios para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y luego, lo más rápido posible, comenzar a verla crecer nuevamente”, dijo.

Wright, un exejecutivo de petróleo y gas, dijo que se necesitarían “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo” para que la producción de Venezuela vuelva a máximos históricos de más de tres millones de barriles por día.

En el corto y mediano plazo, dijo, se podrían lograr varios cientos de miles de barriles adicionales “sólo con una pequeña inversión de capital, repuestos y gente que intente revitalizar algunas de las cosas existentes”.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Crisis política en Venezuela: "El principal derrotado es el derecho internacional"

Maduro ante la Justicia de EEUU: la declaración completa y su defensa como "prisionero de guerra"

Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

Quién es el abogado de Nicolás Maduro y a qué otro detenido famoso defendió

Argentina pidió la extradición de Maduro desde EEUU por violaciones a los derechos humanos

LO QUE SE LEE AHORA
Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela. Foto: Us_eucom.
Crece la tensión en el Atlántico

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Las Más Leídas

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Continúa el calor en Mendoza este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza