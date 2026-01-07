Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

Este miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos , Chris Wright , manifestó que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”. La declaración se da tras la captura ilegal del presidente Nicolás Maduro , por parte de Donald Trump y el aparato estadounidense.

“ Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela , primero este petróleo almacenado de respaldo, y luego, indefinidamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo Wright en un evento de energía de Goldman Sachs en Miami, reportó CBS News.

Wright también sugirió que se levantarían las sanciones al sector petrolero del país para facilitar la exportación de su petróleo.

Estados Unidos sería “el proveedor” de los agentes diluyentes necesarios para tener listo para su envío el crudo extrapesado de Venezuela, dijo. “A medida que avancemos con el gobierno, permitiremos la importación de piezas, equipos y servicios para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y luego, lo más rápido posible, comenzar a verla crecer nuevamente”, dijo.

Wright, un exejecutivo de petróleo y gas, dijo que se necesitarían “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo” para que la producción de Venezuela vuelva a máximos históricos de más de tres millones de barriles por día.

En el corto y mediano plazo, dijo, se podrían lograr varios cientos de miles de barriles adicionales “sólo con una pequeña inversión de capital, repuestos y gente que intente revitalizar algunas de las cosas existentes”.