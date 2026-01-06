6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Nuevas declaraciones

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense dijo que “están cerrando” El Helicoide, ironizó sobre Maduro y afirmó que Venezuela entregará 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.

El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.

Foto: AP
Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero político internacional con una serie de declaraciones ambiguas, anuncios de alto impacto y burlas personales sobre la situación en Venezuela, durante un encuentro con legisladores republicanos en el Kennedy Center de Washington.

En ese marco, el mandatario aseguró que “están cerrando” El Helicoide, la prisión emblemática del aparato represivo venezolano, y volvió a ridiculizar a Nicolás Maduro, aunque sin ofrecer precisiones concretas sobre cómo avanzará el plan estadounidense tras la captura del líder chavista.

Lee además
Tras haber jurado el cargo, la dirigente chavista habló por primera vez públicamente.
Venezuela

La respuesta de Delcy Rodríguez a Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"
Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos.
Continúa la tensión

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

“Están cerrando El Helicoide”, anunció Donald Trump

En tono sarcástico, Trump se refirió a las apariciones públicas de Maduro previas a su detención y se burló de su estilo. “Se sube ahí y trata de imitar mi baile”, lanzó ante los diputados republicanos. Luego, afirmó que El Helicoide está siendo cerrado, sin aclarar quién impulsa la medida ni bajo qué marco institucional.

Tienen una cámara de tortura en pleno centro de Caracas que están cerrando”, agregó, sin brindar plazos ni precisiones sobre el alcance real de la decisión.

El Helicoide, originalmente concebido como un centro comercial y de exposiciones, funciona desde hace años como sede del SEBIN y centro de detención de presos políticos. Organismos como la OEA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron allí detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos humanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2008556728661479660&partner=&hide_thread=false

Trump sobre Venezuela: burlas, críticas internas y respaldo bipartidista

Durante el discurso, Trump también rechazó las críticas del Partido Demócrata por la captura de Maduro y recordó que el expresidente Joe Biden había pedido su arresto por cargos de narcotráfico.

En algún momento deberían decir: ‘Hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicitaciones’”, ironizó. Y agregó que existía un acuerdo bipartidista en que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.

El mandatario aprovechó además para mezclar política exterior con humor personal, al imitar al presidente francés Emmanuel Macron en una teatralización sobre precios de medicamentos y negociaciones comerciales, en otro tramo que combinó sarcasmo y autopromoción de su gestión económica.

El anuncio de Donald Trump: petróleo venezolano para Estados Unidos

Horas después del discurso, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que realizó uno de los anuncios más concretos hasta el momento sobre el futuro inmediato de Venezuela.

El presidente informó que las autoridades interinas venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. Según explicó, el crudo será vendido a precio de mercado, y el dinero quedará bajo su control directo como presidente norteamericano.

Embed

Trump sostuvo que esos fondos serán utilizados “en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, y anunció que le pidió al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan de manera inmediata.

De acuerdo al mensaje, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, sin mayores precisiones sobre el marco legal internacional ni el rol de otros organismos.

Temas
Seguí leyendo

Gustavo Petro respondió a las amenazas de Donald Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas"

Venezuela, Donald Trump y Maduro: los riesgos para Vaca Muerta y el mercado petrolero global

Trasladaron a Nicolás Maduro para declarar ante el tribunal: quién es el juez a cargo de la causa

Donald Trump lanzó una dura advertencia a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro

Las fuerzas armadas de Venezuela exigen la liberación de Maduro y denuncian su "secuestro"

Análisis del discurso: Donald Trump dijo 22 veces "petróleo" y ninguna "democracia"

Venezuela después de Maduro: el incierto "Día 1" tras la captura del líder chavista

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

LO QUE SE LEE AHORA
El representate argentino sentó posición a favor de la intervención norteamericana.
Causa Venezuela

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad.
Medios Andinos

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén