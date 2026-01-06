Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a sacudir el tablero político internacional con una serie de declaraciones ambiguas, anuncios de alto impacto y burlas personales sobre la situación en Venezuela, durante un encuentro con legisladores republicanos en el Kennedy Center de Washington .

En ese marco, el mandatario aseguró que “están cerrando” El Helicoide , la prisión emblemática del aparato represivo venezolano, y volvió a ridiculizar a Nicolás Maduro , aunque sin ofrecer precisiones concretas sobre cómo avanzará el plan estadounidense tras la captura del líder chavista.

En tono sarcástico, Trump se refirió a las apariciones públicas de Maduro previas a su detención y se burló de su estilo. “ Se sube ahí y trata de imitar mi baile ”, lanzó ante los diputados republicanos. Luego, afirmó que El Helicoide está siendo cerrado , sin aclarar quién impulsa la medida ni bajo qué marco institucional.

“ Tienen una cámara de tortura en pleno centro de Caracas que están cerrando ”, agregó, sin brindar plazos ni precisiones sobre el alcance real de la decisión.

El Helicoide, originalmente concebido como un centro comercial y de exposiciones, funciona desde hace años como sede del SEBIN y centro de detención de presos políticos. Organismos como la OEA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron allí detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos humanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2008556728661479660&partner=&hide_thread=false President Trump Delivers Remarks at the House GOP Member Retreat https://t.co/XDpGc7xffU — The White House (@WhiteHouse) January 6, 2026

Trump sobre Venezuela: burlas, críticas internas y respaldo bipartidista

Durante el discurso, Trump también rechazó las críticas del Partido Demócrata por la captura de Maduro y recordó que el expresidente Joe Biden había pedido su arresto por cargos de narcotráfico.

“En algún momento deberían decir: ‘Hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicitaciones’”, ironizó. Y agregó que existía un acuerdo bipartidista en que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.

El mandatario aprovechó además para mezclar política exterior con humor personal, al imitar al presidente francés Emmanuel Macron en una teatralización sobre precios de medicamentos y negociaciones comerciales, en otro tramo que combinó sarcasmo y autopromoción de su gestión económica.

El anuncio de Donald Trump: petróleo venezolano para Estados Unidos

Horas después del discurso, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que realizó uno de los anuncios más concretos hasta el momento sobre el futuro inmediato de Venezuela.

El presidente informó que las autoridades interinas venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. Según explicó, el crudo será vendido a precio de mercado, y el dinero quedará bajo su control directo como presidente norteamericano.

Trump sostuvo que esos fondos serán utilizados “en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, y anunció que le pidió al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan de manera inmediata.

De acuerdo al mensaje, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, sin mayores precisiones sobre el marco legal internacional ni el rol de otros organismos.