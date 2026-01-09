Donald Trump frenó una segunda ola de ataques sobre Venezuela y dijo que irá por los carteles de México. Foto: Getty,

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este viernes que, como resultado de la liberación de presos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro , canceló “la segunda ola de ataques” que estaba prevista. A su vez, aseguró que iniciará ofensivas terrestres contra carteles del narcotráfico que "están dirigiendo México" .

En una publicación en Truth, Trump señaló que, debido a “la cooperación” del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, los ataques no son “necesarios” , informó Noticias Argentinas. “Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad ”, aseguró sobre el bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.

“ Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente , especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas ", indicó Trump.

"Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria" , expresó el mandatario estadounidense. Además, el Presidente informó que se reunirá en la Casa Blanca con las grandes petroleras que “invertirán al menos 100 mil millones de dólares” en Venezuela.

delcy rodr Delcy Rodríguez.

En este contexto, el gobierno argentino sigue de cerca la situación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos, señaló La Nación. También hay expectativa por la liberación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado hace un año cuando llevaba a sus niños al colegio.

Otro caso es el del activista Javier Tarazona, quien al frente de Fundaredes había denunciado las alianzas de Maduro con las narcoguerrillas colombianas; el de los periodistas Nakary Ramos y Julio Rojas; y de los dirigentes políticos Perkins Rocha, Dignora Hernández y Henry Alviárez, los más próximos a la líder opositora María Corina Machado en su partido, Vente Venezuela.

Donald Trump apuntó contra los carteles del nacrotráfico de México

En una entrevista a Fox News, Trump declaró: “Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”. De esta manera, el mandatario vinculó el tráfico de narcóticos con la muerte de cientos de miles de personas anualmente en territorio estadounidense y calificó la situación como devastadorapara las familias afectadas, informó Infobae.

Estas declaraciones llegan tras una serie de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico, donde fuerzas estadounidenses bombardearon embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.