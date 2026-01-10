10 de enero de 2026
Acercamiento bilateral

Venezuela y EE.UU. inician el restablecimiento de relaciones tras la caída de Nicolás Maduro

Diplomáticos estadounidenses arribaron a Venezuela para evaluar una reanudación gradual de los vínculos interrumpidos desde 2019.

Embajada de Venezuela en Estados Unidos.

El acercamiento bilateral tiene como eje central la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su administración tendrá la potestad de elegir a las empresas que operarán en el país caribeño, que posee las mayores reservas de crudo del mundo pero con una infraestructura severamente dañada.

Liberaciones a "cuentagotas" y tensión en las cárceles de Venezuela

A la par de los movimientos diplomáticos, el gobierno interino inició una liberación progresiva de presos políticos, aunque el ritmo de las excarcelaciones genera angustia en las familias:

  • Cifras y nombres: La oposición reporta apenas una decena de liberaciones, entre las que destacan el excandidato Enrique Márquez, la activista Rocío San Miguel y cuatro ciudadanos españoles.
  • Vigilias: Familiares de los detenidos montaron campamentos improvisados frente a la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas, ante la falta de materialización de nuevas salidas durante la jornada del sábado.
  • Presos políticos: Según la ONG Foro Penal, aún permanecen detenidas más de 800 personas por razones políticas, incluyendo a 175 militares.

El factor petrolero y la geopolítica regional

Trump canceló una "segunda oleada de ataques" debido a estas liberaciones, pero mantiene la presión sobre el flujo de crudo. Recientemente, fuerzas estadounidenses incautaron el buque Olina, que intentaba eludir los controles; sin embargo, PDVSA describió el hecho como una "operación conjunta exitosa" tras el cambio de clima político.

En el plano regional, la caída de Nicolás Maduro ha reconfigurado las alianzas

  • María Corina Machado: La líder opositora será recibida por Trump la próxima semana, luego de haber sido inicialmente apartada de los planes de la Casa Blanca.
  • Edmundo González Urrutia: Desde su exilio en España, reclama el reconocimiento de su victoria en las elecciones de 2025.
  • Colombia: Trump confirmó que recibirá al presidente Gustavo Petro en febrero, tras una llamada donde limaron asperezas respecto a la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla del ELN.

Mientras tanto, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega detuvo al menos a 61 personas por celebrar o manifestar apoyo en redes sociales a la captura de Maduro, evidenciando el impacto de la crisis venezolana en sus aliados ideológicos.

