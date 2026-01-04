Así fue la operación secreta que permitió la captura de Nicolás Maduro

La recompensa que ofreció el gobierno estadounidense impulsó una fuente del entorno para lograr la captura de Maduro

La detención de Nicolás Maduro fue el desenlace de una sofisticada operación de inteligencia que combinó el uso de tecnología de punta con una traición interna dentro del gobierno venezolano . La recompensa que ofreció el gobierno estadounidense impulsó una fuente del entorno para lograr la captura de Maduro.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, la CIA contó con la colaboración de una fuente clave en el entorno oficialista que aportó datos decisivos sobre la ubicación del mandatario en los instantes previos a la incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la agencia de inteligencia estadounidense desplegó además una flota de drones furtivos , que permitió mantener una vigilancia "casi constante" sobre el territorio venezolano . Esta supervisión aérea se complementó con información de origen humano para seguir de cerca cada desplazamiento del líder chavista.

El operativo no fue improvisado. Desde agosto, la CIA habría mantenido agentes encubiertos en Venezuela , abocados a reconstruir el llamado "patrón de vida" de Maduro y a analizar en detalle sus rutinas y esquemas de seguridad.

Si bien la identidad del informante no trascendió, exfuncionarios de inteligencia citados por medios internacionales sostienen que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense fue un factor determinante para captar a la fuente que terminó delatando al mandatario.

“Acciones más agresivas”

La planificación de la misión se desarrolló bajo la conducción del entonces director de la CIA, John Ratcliffe, y contó con la autorización del presidente Donald Trump en el otoño boreal pasado, cuando se habilitó una estrategia de carácter más ofensivo.

Aunque el trabajo de inteligencia estuvo a cargo de la CIA, que tenía a Maduro "localizado con precisión" desde el inicio del operativo, la ejecución final de la captura fue realizada por las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos

Quién delató a Nicolás Maduro

La identidad del informante permanece bajo estricta reserva. No obstante, reportes de inteligencia coinciden en que se trató de una fuente interna del gobierno venezolano, integrada al círculo de poder chavista. Las mismas fuentes señalan que la millonaria recompensa ofrecida por Washington habría sido clave para concretar la colaboración.