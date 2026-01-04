4 de enero de 2026
Drones y espionajes

Así fue la operación secreta que permitió la captura de Nicolás Maduro

Inteligencia, vigilancia con drones y un informante dentro del chavismo fueron determinantes en el operativo liderado por la CIA y ejecutado por fuerzas especiales de EE.UU.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, la CIA contó con la colaboración de una fuente clave en el entorno oficialista que aportó datos decisivos sobre la ubicación del mandatario en los instantes previos a la incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

nicolás maduro, venezuela
Según pudo saber Noticias Argentinas, la agencia de inteligencia estadounidense desplegó además una flota de drones furtivos, que permitió mantener una vigilancia "casi constante" sobre el territorio venezolano. Esta supervisión aérea se complementó con información de origen humano para seguir de cerca cada desplazamiento del líder chavista.

Agentes en el terreno y una recompensa millonaria

El operativo no fue improvisado. Desde agosto, la CIA habría mantenido agentes encubiertos en Venezuela, abocados a reconstruir el llamado "patrón de vida" de Maduro y a analizar en detalle sus rutinas y esquemas de seguridad.

Si bien la identidad del informante no trascendió, exfuncionarios de inteligencia citados por medios internacionales sostienen que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense fue un factor determinante para captar a la fuente que terminó delatando al mandatario.

“Acciones más agresivas”

La planificación de la misión se desarrolló bajo la conducción del entonces director de la CIA, John Ratcliffe, y contó con la autorización del presidente Donald Trump en el otoño boreal pasado, cuando se habilitó una estrategia de carácter más ofensivo.

image
Aunque el trabajo de inteligencia estuvo a cargo de la CIA, que tenía a Maduro "localizado con precisión" desde el inicio del operativo, la ejecución final de la captura fue realizada por las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos

Quién delató a Nicolás Maduro

La identidad del informante permanece bajo estricta reserva. No obstante, reportes de inteligencia coinciden en que se trató de una fuente interna del gobierno venezolano, integrada al círculo de poder chavista. Las mismas fuentes señalan que la millonaria recompensa ofrecida por Washington habría sido clave para concretar la colaboración.

