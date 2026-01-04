Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Nueva York: ¿qué cargos enfrenta?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , pasó su primera noche detenido en Estados Unidos tras ser capturado en una operación militar y trasladado a Nueva York . El hecho marca un giro histórico para la región y abre un complejo escenario político, judicial y diplomático.

El mandatario bolivariano se encuentra retenido en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , en Nueva York , tras ser capturado durante una operación militar de Estados Unidos . La imagen de su llegada a suelo estadounidense se viralizó rápidamente, especialmente por un video en el que, esposado y escoltado , lanzó ante las cámaras la frase: “Good night! Happy New Year!”. Allí, deberá esperar su juicio en Manhattan , enfrentando cargos que podrían acarrear severas penas de prisión .

Tensión internacional Las fuerzas armadas de Venezuela exigen la liberación de Maduro y denuncian su "secuestro"

Mientras tanto, la situación política en Caracas permanece inestable. El Tribunal Supremo de Justicia dispuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia, mientras Trump sugirió que su gabinete gobernará en coordinación con la oposición .

En el plano internacional, la reacción fue dispar. Rusia, China, Irán y Cuba reclamaron la liberación inmediata de Maduro , mientras que en distintas ciudades del mundo, exiliados venezolanos celebraron la caída del líder chavista tras 18 años en el poder .

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo en una corte de Estados Unidos, de acuerdo con la Agencia NA. El mandatario fue extraído de Venezuela durante la madrugada del sábado, en medio de bombardeos estratégicos sobre Caracas, en una acción que sorprendió tanto a aliados como a opositores.

En detalle, la acusación formal contra el bolivariano enumera su presunta participación directa y de su entorno familiar en actividades criminales internacionales:

Imputaciones principales: cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Vínculos criminales : autoridades alegan que el gobierno venezolano colaboró con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

: autoridades alegan que el gobierno venezolano colaboró con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Logística del narcotráfico: s e estima que hasta 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela para 2020 bajo protección oficial.

e estima que hasta 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela para 2020 bajo protección oficial. Acusación ampliada: el documento judicial incluye cargos contra su esposa, Cilia Flores, imputada por sobornos y participación en la red de narcotráfico. Además, en el pliego se detalla que Flores habría aceptado sobornos desde 2007 para facilitar reuniones entre narcotraficantes y altos directivos antidrogas de Venezuela.

Nicolás Maduro, Cilia Flores, juramento Venezuela 10-01-25.jpg Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Foto: Xinhua/NA

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que Washington asumió el control operativo de Venezuela, con el objetivo de garantizar la seguridad interna y el flujo energético. El mandatario anunció además que impulsará el regreso de petroleras estadounidenses, con inversiones de miles de millones de dólares para reparar una industria petrolera deteriorada tras años de sanciones.

Trump también subrayó el interés estratégico en las reservas de crudo venezolanas, que representan cerca del 17% de las reservas mundiales, un activo clave para la política energética de Estados Unidos.