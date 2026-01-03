3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

El presidente de EEUU brindó una conferencia de prensa donde cuenta detalles del procedimiento militar llevado a cabo en Caracas.

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

sí lo expresó en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca donde brindó detalles sobre el procedimiento militar llevado a cabo en Caracas. También se refirió al presente y futuro de Venezuela: "Queremos paz, justicia para la gente", señaló.

Lee además
Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
por redes sociales

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

En ese mismo sentido, amplió: "Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país".

Luego advirtió a aquellas personas aliadas a Maduro en el mundo que "estamos preparados para una segunda ola de ataques si hace falta".

Durante su extenso discurso Trump destacó que "esta alianza de Venezuela con EE.UU. lo que puede hacer es que la gente sea rica, independiente y segura. Ellos sufrieron tanto, les sacaron tanto. El ilegítimo dictador Maduro es responsable de miles de muertes, personalmente gobernó de manera cruel. Es responsable de las muertes de miles de norteamericanos y serán juzgados".

Luego brindó detalles sobre el traslado de Maduro y su esposa Cilia Flores a los Estados Unidos; "Están ahora en un barco que los va a llevar a Nueva York; se decidirá si irá a NY o a Miami, en Florida. Las pruebas serán presentadas, vi lo que tenemos, es horrible y quita el aliento", precisó.

Temas
Seguí leyendo

"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Estados Unidos eliminó una instalación del narcotráfico en territorio venezolano

Donald Trump habló con Vladimir Putin antes de reunirse con Volodimir Zelensky para negociar la paz

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

La captura de Maduro sacude al mundo y la UE exige moderación tras el arresto

Venezuela denunció una invasión militar de EE.UU. y anunció una respuesta armada

Tragedia en Suiza: decenas de muertos tras una explosión durante los festejos de Año Nuevo

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
Atención

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Las Más Leídas

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Detuvieron en Mendoza a dos hombres que amenazaban con matar a Javier Milei
Investigación nacional

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K