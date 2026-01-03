Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela , que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario norteamericano, Donald Trump , aseguró que "vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura".

sí lo expresó en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca donde brindó detalles sobre el procedimiento militar llevado a cabo en Caracas. También se refirió al presente y futuro de Venezuela: "Queremos paz, justicia para la gente", señaló.

Tras el operativo Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado" , agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

En ese mismo sentido, amplió: " Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difíc il. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país".

Luego advirtió a aquellas personas aliadas a Maduro en el mundo que "estamos preparados para una segunda ola de ataques si hace falta".

Durante su extenso discurso Trump destacó que "esta alianza de Venezuela con EE.UU. lo que puede hacer es que la gente sea rica, independiente y segura. Ellos sufrieron tanto, les sacaron tanto. El ilegítimo dictador Maduro es responsable de miles de muertes, personalmente gobernó de manera cruel. Es responsable de las muertes de miles de norteamericanos y serán juzgados".

Luego brindó detalles sobre el traslado de Maduro y su esposa Cilia Flores a los Estados Unidos; "Están ahora en un barco que los va a llevar a Nueva York; se decidirá si irá a NY o a Miami, en Florida. Las pruebas serán presentadas, vi lo que tenemos, es horrible y quita el aliento", precisó.