3 de enero de 2026
{}
Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Este sábado, Trump sorprendió al mundo al afirmar que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela. Mirá los detalles en esta nota.

Este sábado por la mañana, una noticia bomba sacudió al mundo: Donald Trump afirmó que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Donald Trump asegur&oacute; que EE.UU. captur&oacute; a Maduro, y Venezuela pidi&oacute; una prueba de vida

Donald Trump aseguró que EE.UU. capturó a Maduro, y Venezuela pidió una prueba de vida

Fuerte mensaje de Trump: afirmó que Estados Unidos sacó a Maduro de Venezuela

En una publicación, Donald Trump sostuvo que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y agregó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

Además, el exmandatario aseguró que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos” y adelantó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.

Consultado sobre si contó con la aprobación del Congreso, señaló que responderá todas las preguntas durante la conferencia de prensa prevista en las próximas horas. No obstante, remarcó: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”.

Luego del anuncio del gobierno estadounidense sobre la supuesta detención de Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez afirmó que no hay información oficial sobre el paradero del líder del régimen ni de su esposa y reclamó públicamente una “prueba de vida”.

