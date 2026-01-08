8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Anuncio oficial

Venezuela inicia excarcelaciones y crece la expectativa por la posible liberación de Gallo y Giuliani

En medio de un clima de tensión diplomática, las autoridades confirmaron liberaciones en curso. Argentina espera por la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Rodríguez calificó la medida como un gesto para la paz&nbsp;

Rodríguez calificó la medida como un "gesto para la paz" 

Foto: NA
Por Sitio Andino Mundo

El gobierno de Venezuela inició este jueves un proceso de liberación de detenidos por razones políticas, confirmó oficialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión internacional tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según informó Noticias Argentinas, Rodríguez calificó la medida como un "gesto para la paz" destinado a distender la crisis política que atraviesa la nación caribeña. El dirigente precisó que las liberaciones alcanzan a un "número importante" de ciudadanos que permanecían bajo custodia del Estado, aunque no ofreció cifras exactas ni identidades de los beneficiados.

Lee además
Donald Trump dijo que el control sobre Venezuela podría durar años.
Declaraciones

Donald Trump dijo que la intervención en Venezuela podría durar años
El mandatario norteamericano hizo nuevos anuncios sobre el tema Venezuela.
Intervención en el país caribeño

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/2009311315194433642&partner=&hide_thread=false

La expectativa del Gobierno Nacional: "Los queremos de vuelta en casa"

Sin embargo, desde Argentina se espera la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. En este sentido, la senadora Patricia Bullrich celebró la medida y exigió principalmente la liberación de ambos argentinos.

"Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", escribió Bullrich en su cuenta oficial de X. Además, remarcó que la expectativa de la Casa Rosada está puesta en Gallo y Giuliani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2009311942687486064&partner=&hide_thread=false

"Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", afirmó.

Operativo en curso

El titular del Parlamento venezolano evitó brindar detalles concretos sobre quiénes serán excarcelados, pero enfatizó el carácter inmediato de la disposición:

  • Inmediatez: "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el funcionario durante su intervención ante los medios.
  • Impacto social: La noticia generó una rápida reacción entre los familiares de los detenidos, quienes mantienen vigilias y protestas en Caracas a la espera de confirmaciones oficiales sobre los nombres que integran las listas de excarcelación.

La medida es interpretada por diversos analistas como un intento del oficialismo por abrir canales de diálogo o aliviar la presión internacional en medio de una semana marcada por hitos judiciales y políticos tras la captura de Maduro en Nueva York.

Cinco españoles fueron liberados

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez, cinco presos españoles fueron liberados. Se trata de Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe. "Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte", aseguró Rodríguez.

Embed

En paralelo, el Senado de Estados Unidos aprobó por 52 votos una resolución que impide a Donald Trump lanzar nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización previa del Congreso,

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

La respuesta de Delcy Rodríguez a Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Tensión en Caracas por disparos tras el sobrevuelo de drones: cuál es la versión del chavismo

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump dijo que el control sobre Venezuela podría durar años.
Declaraciones

Donald Trump dijo que la intervención en Venezuela podría durar años

Las Más Leídas

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente del ICE
A quemarropa

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6