Venezuela inicia excarcelaciones y crece la expectativa por la posible liberación de Gallo y Giuliani

Rodríguez calificó la medida como un "gesto para la paz"

El gobierno de Venezuela inició este jueves un proceso de liberación de detenidos por razones políticas , confirmó oficialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez . El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión internacional tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según informó Noticias Argentinas, Rodríguez calificó la medida como un "gesto para la paz" destinado a distender la crisis política que atraviesa la nación caribeña. El dirigente precisó que las liberaciones alcanzan a un "número importante" de ciudadanos que permanecían bajo custodia del Estado , aunque no ofreció cifras exactas ni identidades de los beneficiados.

Sin embargo, desde Argentina se espera la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani . En este sentido, la senadora Patricia Bullrich celebró la medida y exigió principalmente la liberación de ambos argentinos.

" Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia ", escribió Bullrich en su cuenta oficial de X. Además, remarcó que la expectativa de la Casa Rosada está puesta en Gallo y Giuliani.

"Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", afirmó.

Operativo en curso

El titular del Parlamento venezolano evitó brindar detalles concretos sobre quiénes serán excarcelados, pero enfatizó el carácter inmediato de la disposición:

Inmediatez: "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el funcionario durante su intervención ante los medios.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el funcionario durante su intervención ante los medios. Impacto social: La noticia generó una rápida reacción entre los familiares de los detenidos, quienes mantienen vigilias y protestas en Caracas a la espera de confirmaciones oficiales sobre los nombres que integran las listas de excarcelación.

La medida es interpretada por diversos analistas como un intento del oficialismo por abrir canales de diálogo o aliviar la presión internacional en medio de una semana marcada por hitos judiciales y políticos tras la captura de Maduro en Nueva York.

Cinco españoles fueron liberados

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez, cinco presos españoles fueron liberados. Se trata de Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe. "Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte", aseguró Rodríguez.

En paralelo, el Senado de Estados Unidos aprobó por 52 votos una resolución que impide a Donald Trump lanzar nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización previa del Congreso,