La esperanza de los familiares de los dos argentinos detenidos en Venezuela: "No perdemos la fe"

En medio de la creciente expectativa por una posible liberación de presos políticos en Venezuela , María Alexandra Gómez , esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo y Virginia Rivero , esposa de Germán Giuliani manifestaron su emoción luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez .

Por un lado, María visiblemente nerviosa y emocionada dijo a TN: " No tenemos información confirmada, pero estamos esperanzados. No perdemos la fe" . " Espero que hoy sea el día en el que tengamos esa llamada de Nahuel y podamos vivir ese reencuentro tan esperado" , agregó.

Anuncio oficial Venezuela inicia excarcelaciones y crece la expectativa por la posible liberación de Gallo y Giuliani

Este 8 de enero se cumplen trece meses desde la detención de Nahuel Gallo en Venezuela. Desde entonces, su familia sostiene la esperanza de volver a abrazarlo y recuperar la vida que les fue abruptamente arrebatada.

" No hay libertad en Venezuela mientras sigan existiendo presos. Para nosotros es indispensable recuperar esa tranquilidad familiar que nos robaron hace mucho tiempo ", concluyó María.

Por otra parte, Virginia Rivero, esposa del abogado Giuliani también dialogó con TN en medio de las expectativas por los argentinos. "Estuvo siete meses dentro de una misma selda sin salir, creo que solo dos veces salió".

german-dario-giuliani El abogado argentino detenido en Venezuela

Según manifestó Rivero, la familia vive este momento con mucha alegría y "agradeciendo a Dios por como nos acompañó día a día".

A Giuliani lo acusaron de "terrorista, narcotraficante, mercenario, conspiración contra el Gobierno, de todo", manifestó Virginia.

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

Nahuel Gallo.jpg El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

“Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela.

Según las autoridades chavistas, habría estado vinculado a presuntos planes para sabotear los comicios, motivo por el cual fue acusado de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

german giuliani, argentino, abogado, venezuela Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025

Sin embargo, su familia aseguró que Giuliani había ingresado al país por razones estrictamente laborales y denunció que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

Desde diciembre de 2025, no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que derivó en denuncias por una desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.