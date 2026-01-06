La respuesta de Delcy Rodríguez a Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , realizó sus primeras declaraciones públicas tras asumir el cargo y respondió de manera directa a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , luego de la captura de Nicolás Maduro .

“ En lo personal, quienes me amenacen lo digo con claridad: mi destino no lo decide sino Dios ”, afirmó Rodríguez durante una actividad oficial, rodeada por integrantes de su gabinete. “ Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas ”, agregó.

Continúa la tensión Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Causa Venezuela OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera que, si la flamante presidenta venezolana “no hace lo correcto”, “va a pagar un precio más alto que Maduro” , en el marco de la escalada verbal tras el operativo militar estadounidense en Venezuela.

En un mensaje televisado, Rodríguez rechazó cualquier tipo de tutela internacional y negó que el país esté bajo control extranjero.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Internacionales | Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y afirmó que “el destino de Venezuela lo decide Dios”. En un mensaje televisado, la presidenta interina rechazó cualquier tutela internacional y aseguró que no existe ningún agente externo que gobierne el país. Rodríguez denunció el “secuestro” de Nicolás Maduro y de Cilia Flores tras la incursión estadounidense, calificando el hecho como ilegal y violatorio del derecho internacional. Además, llamó a mantener la movilización popular, destacó marchas en apoyo al chavismo y pidió unidad nacional en un contexto que definió como complejo y doloroso. Leé la nota completa en sitioandino.com #Venezuela #DelcyRodríguez #NicolásMaduro"

“El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional y es el poder popular consolidado”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a la población a mantenerse movilizada y aseguró que el Ejecutivo continúa "funcionando junto al pueblo", en un contexto que definió como “complejo y doloroso” tras la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez jura presidencia Venezuela 05-01-26 Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Foto: Prensa Presidencia Venezuela

La denuncia de Delcy Rodríguez por el “secuestro” de Maduro

Rodríguez volvió a repudiar la incursión estadounidense del sábado pasado, a la que calificó como un hecho “ilegal y violatorio del derecho internacional”.

“El desenlace fue el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores”, afirmó, y habló de una “agresión inédita en la historia de Sudamérica”.

Además, hizo un reconocimiento a quienes definió como “mártires” y a quienes “ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”, en referencia a las víctimas que dejó el operativo.

Sobre la situación judicial del líder chavista, Rodríguez recordó que Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la justicia de Nueva York y sostuvo que ambos se consideran “personas decentes” cuya protección como jefes de Estado fue vulnerada. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26 Nicolás Maduro fue detenido el pasado sábado y el lunes declaró ante el Tribunal de New York. Foto: XNY/Star Max - GC Images

La presidenta interina también destacó la movilización de sectores chavistas, en especial una marcha de mujeres que este martes reclamó la liberación de Maduro.

“El pueblo está activo, marchando en las calles”, subrayó, al tiempo que llamó a sostener la unidad nacional y a continuar trabajando para que 2026 cierre con resultados positivos, especialmente en el área agroalimentaria, sector que —según indicó— registró un crecimiento superior al 8% durante 2025.

Qué dijo Donald Trump sobre el operativo en Venezuela

En paralelo, Trump defendió públicamente el operativo militar en Venezuela y volvió a exhibir el poderío del ejército estadounidense.

“Nadie puede con nosotros”, afirmó el mandatario durante un encuentro con legisladores republicanos en Washington, donde calificó a Maduro como “un tipo violento” y se jactó del despliegue militar que permitió su captura.

Trump aseguró que la operación fue “brillante tácticamente”, reveló que se cortó la electricidad en zonas clave antes de la incursión y afirmó que, del lado estadounidense, no hubo bajas, aunque reconoció que “del otro lado mucha gente murió”.

El cruce de declaraciones profundiza la tensión entre Caracas y Washington, mientras Venezuela atraviesa un escenario político y diplomático inédito tras la detención de su líder chavista.