6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Venezuela

La respuesta de Delcy Rodríguez a Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

La presidenta interina aseguró que no hay injerencia externa en el país, denunció el “secuestro” de Maduro y respondió a las advertencias del norteamericano.

Tras haber jurado el cargo, la dirigente chavista habló por primera vez públicamente.

Tras haber jurado el cargo, la dirigente chavista habló por primera vez públicamente.

En lo personal, quienes me amenacen lo digo con claridad: mi destino no lo decide sino Dios”, afirmó Rodríguez durante una actividad oficial, rodeada por integrantes de su gabinete. “Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas”, agregó.

Lee además
El representate argentino sentó posición a favor de la intervención norteamericana.
Causa Venezuela

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"
Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos.
Continúa la tensión

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera que, si la flamante presidenta venezolana “no hace lo correcto”, “va a pagar un precio más alto que Maduro”, en el marco de la escalada verbal tras el operativo militar estadounidense en Venezuela.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Internacionales | Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y afirmó que “el destino de Venezuela lo decide Dios”. En un mensaje televisado, la presidenta interina rechazó cualquier tutela internacional y aseguró que no existe ningún agente externo que gobierne el país. Rodríguez denunció el “secuestro” de Nicolás Maduro y de Cilia Flores tras la incursión estadounidense, calificando el hecho como ilegal y violatorio del derecho internacional. Además, llamó a mantener la movilización popular, destacó marchas en apoyo al chavismo y pidió unidad nacional en un contexto que definió como complejo y doloroso. Leé la nota completa en sitioandino.com #Venezuela #DelcyRodríguez #NicolásMaduro"
View this post on Instagram

Delcy Rodríguez: “No hay agente externo que gobierne Venezuela”

En un mensaje televisado, Rodríguez rechazó cualquier tipo de tutela internacional y negó que el país esté bajo control extranjero.

El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional y es el poder popular consolidado”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a la población a mantenerse movilizada y aseguró que el Ejecutivo continúa "funcionando junto al pueblo", en un contexto que definió como “complejo y doloroso” tras la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez jura presidencia Venezuela 05-01-26
Delcy Rodr&iacute;guez jur&oacute; como presidenta encargada en Venezuela tras la detenci&oacute;n de Nicol&aacute;s Maduro.

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

La denuncia de Delcy Rodríguez por el “secuestro” de Maduro

Rodríguez volvió a repudiar la incursión estadounidense del sábado pasado, a la que calificó como un hecho “ilegal y violatorio del derecho internacional”.

“El desenlace fue el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores”, afirmó, y habló de una “agresión inédita en la historia de Sudamérica”.

Además, hizo un reconocimiento a quienes definió como “mártires” y a quienes “ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”, en referencia a las víctimas que dejó el operativo.

Sobre la situación judicial del líder chavista, Rodríguez recordó que Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la justicia de Nueva York y sostuvo que ambos se consideran “personas decentes” cuya protección como jefes de Estado fue vulnerada. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26
Nicol&aacute;s Maduro fue detenido el pasado s&aacute;bado y el lunes declar&oacute; ante el Tribunal de New York.

Nicolás Maduro fue detenido el pasado sábado y el lunes declaró ante el Tribunal de New York.

La presidenta interina también destacó la movilización de sectores chavistas, en especial una marcha de mujeres que este martes reclamó la liberación de Maduro.

El pueblo está activo, marchando en las calles”, subrayó, al tiempo que llamó a sostener la unidad nacional y a continuar trabajando para que 2026 cierre con resultados positivos, especialmente en el área agroalimentaria, sector que —según indicó— registró un crecimiento superior al 8% durante 2025.

Qué dijo Donald Trump sobre el operativo en Venezuela

En paralelo, Trump defendió públicamente el operativo militar en Venezuela y volvió a exhibir el poderío del ejército estadounidense.

Nadie puede con nosotros”, afirmó el mandatario durante un encuentro con legisladores republicanos en Washington, donde calificó a Maduro como “un tipo violento” y se jactó del despliegue militar que permitió su captura.

Trump aseguró que la operación fue “brillante tácticamente”, reveló que se cortó la electricidad en zonas clave antes de la incursión y afirmó que, del lado estadounidense, no hubo bajas, aunque reconoció que “del otro lado mucha gente murió”.

El cruce de declaraciones profundiza la tensión entre Caracas y Washington, mientras Venezuela atraviesa un escenario político y diplomático inédito tras la detención de su líder chavista.

Temas
Seguí leyendo

Tensión en Caracas por disparos tras el sobrevuelo de drones: cuál es la versión del chavismo

Crisis política en Venezuela: "El principal derrotado es el derecho internacional"

Maduro ante la Justicia de EEUU: la declaración completa y su defensa como "prisionero de guerra"

Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

Quién es el abogado de Nicolás Maduro y a qué otro detenido famoso defendió

Argentina pidió la extradición de Maduro desde EEUU por violaciones a los derechos humanos

Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela: "Dolor por el secuestro de dos héroes"

La Ciudad iluminó la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

LO QUE SE LEE AHORA
El representate argentino sentó posición a favor de la intervención norteamericana.
Causa Venezuela

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad.
Medios Andinos

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia