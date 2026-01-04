Donald Trump lanzó una dura advertencia a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro

La declaración del presidente estadounidense sugiere una amenaza directa

Según informó Noticias Argentinas, la Casa Blanca manifestó su disposición a mantener una relación operativa con el nuevo gobierno venezolano, aunque dejó en claro que existe una condición innegociable: el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Washington, entre ellos la apertura del sector energético y el acceso de inversiones estadounidenses a las vastas reservas petroleras del país.

Tensión por los recursos naturales y acusaciones de "Estado fallido" La advertencia de Trump se produjo luego de que Rodríguez, confirmada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia y respaldada por los mandos militares, adoptara un discurso desafiante y asegurara que su administración defenderá los recursos naturales venezolanos.

Delcy rodriguez maduro - 386009 La advertencia de Trump se produjo luego de que Rodríguez adoptara un discurso desafiante Pese a su histórica retórica crítica hacia los cambios de régimen en el extranjero, el presidente estadounidense justificó la intervención directa al calificar a Venezuela como un "país totalmente fallido" y un "desastre en todos los sentidos". En ese contexto, sostuvo que "reconstruir y cambiar de régimen" resulta una alternativa preferible frente a la situación actual.

Qué implica la advertencia de Trump sobre el "precio muy alto" La declaración del presidente estadounidense sugiere una amenaza directa de mayor presión política, económica o judicial contra Delcy Rodríguez y su entorno si el gobierno interino venezolano no se alinea con los intereses de Washington. El foco principal estaría puesto en una rápida cooperación, especialmente en el plano energético, bajo el riesgo de nuevas sanciones, acciones legales extraterritoriales o incluso una escalada de intervención internacional.