8 de enero de 2026
Sitio Andino
Opciones

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

En la provincia existen otros dos caminos para cruzar al país vecino y en verano se encuentran habilitados. Conocé las opciones para viajar a Chile y los horarios.

Cada verano, el Paso Los Libertadores se ve colmado de viajeros que buscan ir a Chile o volver. En consecuencia , suele haber largas filas y accidentes de tránsito con frecuencia. Este jueves, se sumaron las condiciones meteorológicas que no permitieron la apertura del camino.

Cruce a Chile: alternativas al Paso Internacional Los Libertadores

En el sur mendocino existe una opción para quienes necesiten viajar a Chile. Se trata del Paso Pehuenche ubicado en el departamento de Malargüe, el cual permite realizar un viaje más tranquilo, con menos circulación y mayor seguridad.

El Paso Internacional Pehuenche conecta Malargüe con la región chilena del Maule, puntualmente con la ciudad de Talca. Su recorrido corresponde a la Ruta Nacional 145, completamente asfaltada, y alcanza una altura máxima cercana a los 2.553 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un cruce más bajo y estable durante la temporada de verano.

Otro punto clave es que el Paso Pehuenche no registra circulación masiva de camiones internacionales, un factor que reduce las demoras en los controles fronterizos y mejora la experiencia general del cruce.

PASO PEHUENCHE.jpeg
El Paso Pehuenche es una excelente alternativa en Mendoza al Paso Los Libertadores.

Antes tomar el camino por el Paso Pehuenche, recomiendan realizar la carga de combustible en la ciudad de Malargüe ante la falta de estaciones de servicio en el tramo a Chile. Otra sugerencia es verificar los horarios de apertura antes de planificar el viaje, estos suelen ser:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Entrada a Argentina: 8 a 20.

Si bien los que vivan en el norte mendocino tienen que hacer unos kilómetros más para llegar a Malargüe, evitan las largas filas y los tiempos largos de espera que suele tener el Cristo Redentor para cruzar a Chile.

Otra opción en el sur mendocino para viajar a Chile

El Paso Planchón–Vergara es una opción poco concurrida, ideal para quienes buscan evitar multitudes y no temen una conducción más exigente. Abre únicamente durante el verano y con horarios acotados; su trazado alcanza alturas similares a otros pasos cordilleranos y parte del recorrido es de ripio.

El pasado 15 de diciembre quedó habilitado y está abierto de 9 a 18 horas. Desde la Municipalidad de Malargüe, destacaron que "el Paso está habilitado para vehículos altos, aunque no será requisito contar con doble tracción. Esta decisión apunta a brindar mayor previsibilidad y seguridad a familias, turistas y visitantes que transiten por la zona".

PASO VERGARA.jpg
El Paso Planch&oacute;n-Vergara, otra alternativa al Paso Cristo Redentor.

