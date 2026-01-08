Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿Qué alternativas hay para cruzar a Chile?

En base a los pronósticos meteorológicos, el Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este jueves . La medida es en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Sin embargo, quienes necesiten viajar a Chile cuentan con otras opciones en el sur mendocino.

Cada verano, el Paso Los Libertadores se ve colmado de viajeros que buscan ir a Chile o volver. En consecuencia , suele haber largas filas y accidentes de tránsito con frecuencia . Este jueves, se sumaron las condiciones meteorológicas que no permitieron la apertura del camino.

En el sur mendocino existe una opción para quienes necesiten viajar a Chile. Se trata del Paso Pehuenche ubicado en el departamento de Malargüe, el cual permite realizar un viaje más tranquilo, con menos circulación y mayor seguridad.

El Paso Internacional Pehuenche conecta Malargüe con la región chilena del Maule, puntualmente con la ciudad de Talca. Su recorrido corresponde a la Ruta Nacional 145 , completamente asfaltada, y alcanza una altura máxima cercana a los 2.553 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un cruce más bajo y estable durante la temporada de verano.

Otro punto clave es que el Paso Pehuenche no registra circulación masiva de camiones internacionales, un factor que reduce las demoras en los controles fronterizos y mejora la experiencia general del cruce.

PASO PEHUENCHE.jpeg El Paso Pehuenche es una excelente alternativa en Mendoza al Paso Los Libertadores.

Antes tomar el camino por el Paso Pehuenche, recomiendan realizar la carga de combustible en la ciudad de Malargüe ante la falta de estaciones de servicio en el tramo a Chile. Otra sugerencia es verificar los horarios de apertura antes de planificar el viaje, estos suelen ser:

Salida de Argentina: de 8 a 19.

de 8 a 19. Entrada a Argentina: 8 a 20.

Si bien los que vivan en el norte mendocino tienen que hacer unos kilómetros más para llegar a Malargüe, evitan las largas filas y los tiempos largos de espera que suele tener el Cristo Redentor para cruzar a Chile.

Otra opción en el sur mendocino para viajar a Chile

El Paso Planchón–Vergara es una opción poco concurrida, ideal para quienes buscan evitar multitudes y no temen una conducción más exigente. Abre únicamente durante el verano y con horarios acotados; su trazado alcanza alturas similares a otros pasos cordilleranos y parte del recorrido es de ripio.

El pasado 15 de diciembre quedó habilitado y está abierto de 9 a 18 horas. Desde la Municipalidad de Malargüe, destacaron que "el Paso está habilitado para vehículos altos, aunque no será requisito contar con doble tracción. Esta decisión apunta a brindar mayor previsibilidad y seguridad a familias, turistas y visitantes que transiten por la zona".