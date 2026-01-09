Godoy Cruz y Concón avanzan en cooperación binacional con alerta comunitaria integrada

El Municipio de Godoy Cruz anunció la puesta en marcha de una nueva funcionalidad que integra su Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) con el de la Municipalidad de Concón, en Chile . De este modo, se concreta un avance clave en materia de cooperación binacional , ya que los eventos de emergencia generados por ciudadanos en viaje serán replicados automáticamente en el centro de monitoreo del municipio anfitrión.

Así, si un vecino de Godoy Cruz — o de otros municipios argentinos adheridos al sistema — que se encuentren en la Región de Valparaíso, podrán utilizar su aplicación habitual para solicitar asistencia. Del mismo modo, los usuarios de Concón que visiten Mendoza contarán con el mismo beneficio. De esta manera, se garantiza la continuidad del servicio más allá de las fronteras.

El anuncio fue realizado por el intendente Diego Costarelli junto al alcalde de Concón, Freddy Ramírez . En ese contexto, ambas autoridades destacaron la importancia de pensar la seguridad ciudadana desde una perspectiva regional, moderna e integrada, centrada en las personas y en su movilidad cotidiana.

De esta manera, se consolida una visión compartida que prioriza el cuidado del vecino. Como así también, el uso estratégico de la tecnología como herramienta de prevención y respuesta temprana.

image

Políticas transfronterizas e interoperabilidad

Esta integración fortalece el acuerdo de colaboración institucional ya existente entre ambos municipios. Además, representa un avance concreto en materia de cooperación regional y seguridad ciudadana. Asimismo, la solución se sustenta en una arquitectura tecnológica interoperable desarrollada por la empresa R-Link.

Cabe destacar que, el sistema respeta las normativas de protección de datos vigentes tanto en Argentina como en Chile. De manera tal que, se garantiza que la información se utilice exclusivamente con fines de asistencia y seguridad ciudadana. Por lo tanto, se asegura un uso responsable de la tecnología, sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Un beneficio que alcanza a miles de vecinos

Gracias a esta integración, más de 51.000 vecinos de municipios argentinos podrán utilizar el Sistema de Alerta Comunitaria cuando se encuentren en Concón. En paralelo, 8.549 usuarios del SAC de Concón contarán con asistencia activa durante su estadía en Godoy Cruz y otros municipios mendocinos adheridos.

Además, el sistema permitirá la triangulación de alertas con la V Región de Valparaíso, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en un territorio ampliado.

En este sentido, Costarelli detalló: “Las personas que tengan el sistema en Argentina, cuando crucen al país vecino, van a estar vinculadas a los centros de monitoreo que funcionan actualmente en la Región de Valparaíso. Lo mismo ocurre a la inversa: los usuarios del SAC de Concón que viajen a Mendoza serán reportados a nuestros centros de monitoreo”.

Es importante resaltar que, el sistema comenzará a operar a partir del lunes 12 y abarcará a toda la Región de Valparaíso (V Región). De manera tal que, incluirá las ciudades de Concón, Viña del Mar y Reñaca, ampliando así el alcance de la asistencia y la prevención.

image

Municipios pioneros en servicios digitales

Con esta implementación, Godoy Cruz y Concón se posicionan como municipios pioneros en la región en el desarrollo de servicios públicos digitales con alcance transfronterizo. En consecuencia, se consolida una política pública orientada a la prevención, la cooperación institucional y la protección integral de las personas.

Actualmente, son 16 los municipios entre Argentina y Chile que han replicado el Sistema de Alerta Comunitaria. Así, podemos destacar los que ya han implementado el sistema, entre ellos:

Mendoza: Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, Guaymallén, San Martín, Junín, Tupungato y Lavalle.

Buenos Aires: Zárate.

Santa Fe: Rafaela.

Entre Ríos: Viale.

Chile: Peñalolén y Concón.

Ejes claves de la integración

Cooperación institucional binacional.

Continuidad del servicio de asistencia para ciudadanos en tránsito.

Replicación controlada de eventos entre centros de monitoreo.

Fortalecimiento de acuerdos de cooperación existentes.

Enfoque en asistencia, prevención y protección del vecino.

Uso responsable de tecnología interoperable.

Más información sobre el SAC en Godoy Cruz

Godoy Cruz, municipio modelo en Sistemas de Alerta Comunitaria

El modelo de gestión y tecnología desarrollado por Godoy Cruz ha sido replicado por distintos municipios de la provincia, del país y del exterior, consolidando una red de cooperación interjurisdiccional y binacional.

Toda la información generada por el sistema es procesada en el Observatorio de Seguridad Ciudadana municipal. Es que, desde allí se articula el trabajo conjunto con las políticas de prevención y seguridad de la Provincia, optimizando la respuesta ante emergencias y fortaleciendo las estrategias preventivas.

Un sistema en crecimiento y consolidación

El Sistema de Alerta Comunitaria se consolida como una herramienta clave de prevención y respuesta ante emergencias. En Godoy Cruz, el SAC cuenta con 550 centrales instaladas y más de 15.000 vecinos adheridos, distribuidos en barrios, espacios públicos, comercios, edificios municipales y escolares.

“Es un sistema que funciona y que cada vez funciona mejor. Poder vincularlo en un contexto de tanto tránsito turístico entre Mendoza y Chile es muy positivo”, destacó el intendente Costarelli.

Cabe aclarar que el SAC es una aplicación móvil, pero su uso requiere estar previamente adherido a una alarma comunitaria. Por lo tanto, no alcanza con descargar la aplicación. Asique, es necesario formar parte del sistema para que la alerta sea efectiva.

Una alianza binacional con proyección

Por otra parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, valoró el trabajo sostenido entre ambas gestiones y el impacto positivo que tendrá en la seguridad de los turistas.

Además, se destacó la voluntad de continuar ampliando el sistema dentro de Chile, fortaleciendo la triangulación de la seguridad pública en los principales destinos turísticos de la Región de Valparaíso.

De esta manera, Godoy Cruz y Concón consolidan una política pública orientada a la prevención, la cooperación institucional y la protección integral de las personas.