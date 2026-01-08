8 de enero de 2026
La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Exposiciones, talleres gratuitos y nuevas propuestas musicales invitan a recorrer los espacios culturales de la provincia de Mendoza durante el verano.

Actividad cultural en la provincia de Mendoza durante verano.

Por Sitio Andino Sociedad

La Subsecretaría de Cultura de la provincia de Mendoza ofrece una variada agenda de actividades para que mendocinos y quienes visiten nuestra provincia puedan recorrer los espacios culturales en los próximos días.

Las propuestas organizadas por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, tienen como finalidad mantener las puertas abiertas de sus espacios culturales al público, con el objetivo de difundir el talento de nuestros artistas y visibilizar las diversas expresiones relativas a las artes visuales.

Cronograma de actividades de cultura en la provincia de Mendoza durante verano

  • Este jueves 8 y viernes 9, desde las 19.00 horas, el ECA Sur Enrique Sobisch (ubicado en el Km 0, de San Rafael), ofrecerá el taller gratuito introductorio de meditación ¿Se puede vivir sin estrés?, una propuesta gratuita orientada al bienestar y la reducción del estrés. Los interesados deberán inscribirse AQUÍ

  • El sábado 10, a las 11.00 horas, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa Fader (Mayor Drummond, Luján de Cuyo), será escenario del recorrido guiado por la muestra Saldos y retazos, a cargo de su autor, el reconocido artista mendocino Fernando Rosas. La actividad será gratuita y abierta a todo público.

  • El Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en calle Padre Contreras 1250, del Parque General San Martín, ofrece la muestra de artistas premiados del VII Salón Provincial de Fotografía, que busca promover la actividad artístico-fotográfica de Mendoza. Horario: martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas y sábados, domingos y feriados, de 12.00 a 19.00 horas.
  • Por su parte, en el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, Emilio Civit 348, de la Ciudad de Mendoza, podrá visitarse su muestra permanente “Colección Carlos Alonso ilustrador”; a la que se suman las muestras: “Síntesis…en síntesis Sarale”, de Luis Sarale y “No desenchufar, IA trabajando”, una exposición que reúne a treinta creadores de ocho ciudades del mundo para reflexionar, desde el arte, sobre qué es la inteligencia artificial y qué hacemos los humanos con ella. Horario: martes a domingos y feriados, de 9.00 a 20.00 horas

  • También, en el Museo Provincial de Bellas Artes, Emiliano Guiñazú-Casa de Fader mantiene vigente su colección permanente, “Fernando Fader y el Arte Nacional” y suma la muestra “Saldos y retazos”, de Fernando Rosas en su sede de San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Horarios: martes a domingo y feriados, de 10.00 a 19.00 horas.
  • El ECA Eliana Molinelli, de 9 de julio y Gutiérrez de Ciudad, tiene vigente la muestra del Salón Regional Vendimia de Artes Visuales 2025-2026, sobre la convocatoria de artes visuales más importante de la región. Está ubicado en Gutiérrez y 9 de Julio de la Ciudad de Mendoza. Horario: lunes a sábado, de 9.00 a 20.00 horas.

  • Un nuevo espacio llega como alternativa para los amantes de la música con la apertura de "El bar de Don José" (Av. San Martín 2307, Paseo la Alameda). En la gran inauguración habrá un homenaje a la cultura del encuentro simple, cercano y profundamente nuestro. El jueves 15, estará destinado al flamenco, en tanto el viernes 16, el gran protagonista será el folclore y el sábado 17 será el turno del tango. Reservas al 2613405844.
