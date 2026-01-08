La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

La Subsecretaría de Cultura de la provincia de Mendoza ofrece una variada agenda de actividades para que mendocinos y quienes visiten nuestra provincia puedan recorrer los espacios culturales en los próximos días.

Las propuestas organizadas por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, tienen como finalidad mantener las puertas abiertas de sus espacios culturales al público, con el objetivo de difundir el talento de nuestros artistas y visibilizar las diversas expresiones relativas a las artes visuales.