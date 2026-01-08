Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

En las últimas horas, Aníbal Colapinto , padre del piloto Franco Colapinto , compartió en su cuenta de Instagram un regalo que llegó desde la provincia de Mendoza: una caja de vinos acompañada por una carta firmada por Gabriela Testa , presidenta del EMETUR (Ente Mendoza Turismo) .

El obsequio, dirigido directamente al joven referente argentino de la Fórmula 1, incluye una invitación clara y sin vueltas: “Franco, Mendoza te espera” . La carta agrega que la caja es apenas un anticipo y que “las puertas de Mendoza quedan abiertas para cuando quieras y puedas venir a vivirla en primera persona”. Aníbal Colapinto compartió la imagen en sus historias, agradeciendo el gesto y destacando el envío.

El padre Franco Colapinto hizo pública la invitación de la provincia a través de sus redes sociales

Al final del mensaje, un sello resume el espíritu de la invitación: “Mendoza, manso destino” .

La invitación no quedó solo en el envío de vinos. En un video difundido por las cuentas de Mike Amigorena y Turismo de Mendoza , se recupera un fragmento en el que Franco Colapinto asegura que le gusta Mendoza. Incluso dice: “A Max lo traemos a Mendoza, que le gusta mucho el gin tonic, pero el vino no sé, así que hay que hacerle probar uno bueno”.

Hacia el final de la invitación se ve con claridad el slogan: “Mendoza, manso destino”.

Con su habitual cuota de humor, Amigorena redobló la apuesta e invitó a que vengan juntos y prometió “sumergirlo en una cuba de malbec para que sepa realmente lo que es el elixir del mundo”. El mensaje del actor cierra con un efusivo: “Vení, que te esperamos todos los mendocinos”.

Sobre “Mendoza, manso destino”

“Mendoza, manso destino” es una campaña de promoción turística impulsada por el Gobierno provincial, con una estrategia de comunicación integral pensada para audiencias nacionales e internacionales y con presencia en múltiples plataformas.

El objetivo es fortalecer la imagen de Mendoza como un destino atractivo, moderno y accesible durante todo el año, combinando paisajes, gastronomía, vino y experiencias que buscan hablarle tanto al turista local como al extranjero.