8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
EMETUR

Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

A través de una acción turística con sello local, Mendoza busca la visita de Franco Colapinto y la familia no tardó en reaccionar en redes sociales.

Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

 Por Soledad Maturano

En las últimas horas, Aníbal Colapinto, padre del piloto Franco Colapinto, compartió en su cuenta de Instagram un regalo que llegó desde la provincia de Mendoza: una caja de vinos acompañada por una carta firmada por Gabriela Testa, presidenta del EMETUR (Ente Mendoza Turismo).

franco colapinto emetur2
El padre Franco Colapinto hizo pública la invitación de la provincia a través de sus redes sociales

El padre Franco Colapinto hizo pública la invitación de la provincia a través de sus redes sociales

El obsequio, dirigido directamente al joven referente argentino de la Fórmula 1, incluye una invitación clara y sin vueltas: “Franco, Mendoza te espera”. La carta agrega que la caja es apenas un anticipo y que “las puertas de Mendoza quedan abiertas para cuando quieras y puedas venir a vivirla en primera persona”. Aníbal Colapinto compartió la imagen en sus historias, agradeciendo el gesto y destacando el envío.

Lee además
Franco Colapinto afrontará en 2026 su primera temporada completa como piloto titular de Alpine.
van por un buen año

Alpine respalda el proceso de Franco Colapinto y Nielsen aseguró: "Está en camino a ser más rápido que Gasly"
Franco Colapinto tendrá en 2026 su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine.
le pusieron el pecho

Alpine banca a Franco Colapinto y apunta a 2026: paciencia, madurez y puntos en Fórmula 1

Al final del mensaje, un sello resume el espíritu de la invitación: “Mendoza, manso destino”.

redes sociales colapinto emetur
Hacia el final de la invitación se ve con claridad el slogan: “Mendoza, manso destino”.

Hacia el final de la invitación se ve con claridad el slogan: “Mendoza, manso destino”.

Mike Amigorena también se sumó a la invitación

La invitación no quedó solo en el envío de vinos. En un video difundido por las cuentas de Mike Amigorena y Turismo de Mendoza, se recupera un fragmento en el que Franco Colapinto asegura que le gusta Mendoza. Incluso dice: “A Max lo traemos a Mendoza, que le gusta mucho el gin tonic, pero el vino no sé, así que hay que hacerle probar uno bueno”.

Con su habitual cuota de humor, Amigorena redobló la apuesta e invitó a que vengan juntos y prometió “sumergirlo en una cuba de malbec para que sepa realmente lo que es el elixir del mundo”. El mensaje del actor cierra con un efusivo: “Vení, que te esperamos todos los mendocinos”.

Sobre “Mendoza, manso destino”

Embed - Turismo Mendoza on Instagram: "@francolapinto @maxverstappen1 @lewishamilton Mendoza los espera ¿Nos ayudan a etiquetarlos para que vengan a disfrutar de manso destino? "
View this post on Instagram

“Mendoza, manso destino” es una campaña de promoción turística impulsada por el Gobierno provincial, con una estrategia de comunicación integral pensada para audiencias nacionales e internacionales y con presencia en múltiples plataformas.

El objetivo es fortalecer la imagen de Mendoza como un destino atractivo, moderno y accesible durante todo el año, combinando paisajes, gastronomía, vino y experiencias que buscan hablarle tanto al turista local como al extranjero.

Temas
Seguí leyendo

Las revelaciones de Franco Colapinto y el impacto argentino que sorprendió a Max Verstappen en la Fórmula 1

Alpine encendió el A526 de Franco Colapinto y dio la primera señal fuerte rumbo a la F1 2026

Franco Colapinto, bajo la lupa: por qué el argentino llega a la F1 2026 con máxima exigencia

Se confirmó el calendario F1 2026: la agenda de Franco Colapinto y la fuerte presencia argentina

Un accidente de Franco Colapinto cambió el reglamento: la F1 estrenará una nueva norma en 2026

El calendario 2026 de la Fórmula 1 confirma el debut de Colapinto como titular con Alpine

El ambicioso objetivo que se puso el equipo de Franco Colapinto para 2026: ¿lo logrará?

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto y abrió el debate en la Fórmula 1

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6