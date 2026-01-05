Alpine encendió el A526 de Franco Colapinto y dio la primera señal fuerte rumbo a la F1 2026

El equipo Alpine completó el primer encendido del A526, el auto que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026.

Alpine dio un paso clave en su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1 al completar el primer encendido del A526 , el monoplaza que marcará el inicio de la nueva era técnica y el primer campeonato completo de Franco Colapinto como piloto titular. El hito se produjo en la base de Enstone, a menos de un mes del cierre del campeonato 2025 en Abu Dhabi.

El encendido del auto no solo tiene un valor simbólico: representa la primera validación real de todos los sistemas del monoplaza, especialmente del nuevo motor Mercedes , que reemplaza definitivamente a las unidades Renault utilizadas hasta 2025 y constituye una de las apuestas más fuertes del proyecto deportivo de Alpine.

La temporada 2026 inaugurará una nueva era reglamentaria en la Fórmula 1 , con modificaciones de fondo tanto en los chasis como en las unidades de potencia. En ese contexto, Alpine decidió sacrificar competitividad en 2025 y abandonar de manera temprana el desarrollo del A525 para concentrar todos sus recursos en el nuevo auto.

Esa decisión tuvo consecuencias deportivas inmediatas: el equipo finalizó en el último puesto del campeonato de constructores y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly padecieron carreras en el fondo del pelotón. Sin embargo, puertas adentro, el foco estuvo puesto en llegar mejor preparado al gran reinicio técnico de 2026.

El motor Mercedes y la gran incógnita del rendimiento

El A526 estará impulsado por un motor Mercedes, una asociación que genera expectativas, aunque en el paddock reina la cautela. Durante 2025, varios equipos deslizaron que la marca alemana podría contar con una ventaja inicial, algo que desde Alpine relativizaron.

Steve Nielsen, director deportivo del equipo, explicó en su momento que “Mercedes tiene una larga historia en la F1 y respondió muy bien al último gran cambio reglamentario, pero eso no garantiza que vuelva a suceder”. También señaló que el desafío técnico ahora pasa por una batería más grande y una gestión energética distinta, aunque dentro del esquema híbrido ya conocido.

Cuándo se verá el A526 en pista

Tras el encendido, Alpine planea realizar un shakedown en los próximos días para completar las primeras verificaciones dinámicas del auto. El primer contacto formal con la pista llegará entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, durante los ensayos iniciales de pretemporada, que se desarrollarán a puertas cerradas.

Recién en esas pruebas comenzará a perfilarse el verdadero orden competitivo de la parrilla, en un contexto donde todos los equipos parten prácticamente desde cero.

El desafío personal de Franco Colapinto

Para Franco Colapinto, el A526 representa mucho más que un nuevo auto: será su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1. Tras un 2025 sin puntos pero con continuidad y respaldo interno, el argentino afronta un año decisivo, con mayor presión, expectativas renovadas y un proyecto técnico completamente nuevo.