Se confirmó el calendario F1 2026: la agenda de Franco Colapinto y la fuerte presencia argentina

La FIA anunció el calendario de la Fórmula 1: el pilarense Franco Colapinto correrá su 1era temporada completa y habrá argentinos en F2 y F3. Mirá el detalle.

Franco Colapinto ya conoce el calendario completo de la Fórmula 1 2026, su primer año como piloto titular.

Franco Colapinto ya conoce el calendario completo de la Fórmula 1 2026, su primer año como piloto titular.

Por Sitio Andino Deportes

La FIA hizo oficial el calendario de la Fórmula 1 2026, una temporada especial para el automovilismo argentino. Franco Colapinto afrontará su primer año completo como piloto titular en Alpine, mientras que Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi también competirán en Fórmula 2 y Fórmula 3, marcando una presencia nacional inédita en categorías FIA.

El 2026 tendrá una particularidad histórica: tres pilotos argentinos participarán en diferentes categorías del programa FIA, lo que permitirá coincidencias en varios Grandes Premios y reforzará la visibilidad del automovilismo nacional a nivel mundial.

El calendario de la Fórmula 1 2026 y el debut completo de Colapinto

La Fórmula 1 2026 contará con 24 Grandes Premios, y se pondrá en marcha el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia, en el circuito de Albert Park, con prácticas el viernes, clasificación el sábado y carrera el domingo a la 1 de la madrugada de Argentina.

Para Franco Colapinto, será una temporada clave, ya que disputará por primera vez un campeonato completo en la F1, luego de su estreno parcial con Alpine, escudería con la que buscará consolidarse en la máxima categoría.

Cambios importantes: sale Imola y entra Madrid

Entre las modificaciones más relevantes del calendario aparece la salida del Gran Premio de Imola, escenario donde Colapinto debutó con Alpine, que será reemplazado por el Gran Premio de Madrid, una de las grandes novedades del calendario 2026.

El ingreso del trazado madrileño responde a la estrategia de expansión comercial de la Fórmula 1, que busca reforzar su presencia en grandes capitales europeas con circuitos urbanos o semiurbanos de alto impacto mediático.

Presencia argentina en F2 y F3 durante la temporada 2026

Además de Colapinto en F1, el calendario 2026 tendrá a Nicolás Varrone compitiendo en Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing, equipo con el que el propio Colapinto dio sus primeros pasos internacionales.

En Fórmula 3, Mattia Colnaghi, piloto nacido en Italia con madre argentina, disputará la temporada con MP Motorsport y formará parte del Red Bull Junior Team, lo que lo posiciona como una de las grandes promesas del automovilismo formativo.

Las fechas en las que coincidirán los pilotos argentinos

Gracias a la organización del calendario FIA, Colapinto, Varrone y Colnaghi compartirán varias fechas en sus respectivas categorías, potenciando la presencia argentina en el mismo fin de semana de competencia.

Las carreras en Australia, Baréin, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Italia y España serán escenarios donde los tres pilotos argentinos competirán en simultáneo, algo poco habitual en la historia reciente.

El calendario completo de Franco Colapinto en la F1 2026

El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026 incluirá los siguientes Grandes Premios:

Australia (6-8 de marzo); China (13-15 de marzo); Japón (27-29 de marzo); Baréin (10-12 de abril); Arabia Saudita (17-19 de abril); Miami (1-3 de mayo); Canadá (22-24 de mayo); Mónaco (5-7 de junio); Barcelona-Catalunya (12-14 de junio); Austria (26-28 de junio); Gran Bretaña (3-5 de julio); Bélgica (17-19 de julio); Hungría (24-26 de julio); Países Bajos (21-23 de agosto); Italia (4-6 de septiembre); España (11-13 de septiembre); Azerbaiyán (25-27 de septiembre); Singapur (9-11 de octubre); Estados Unidos (23-25 de octubre); México (30 de octubre al 1 de noviembre); Brasil (6-8 de noviembre); Las Vegas (19-21 de noviembre); Catar (27-29 de noviembre) y Abu Dabi (4-6 de diciembre).

image

Un año histórico para el automovilismo argentino

Con Franco Colapinto como protagonista en la Fórmula 1, y la presencia de Varrone y Colnaghi en F2 y F3, el 2026 aparece como una temporada histórica para el automovilismo argentino, con proyección internacional y continuidad generacional.

