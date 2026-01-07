7 de enero de 2026
Alpine banca a Franco Colapinto y apunta a 2026: paciencia, madurez y puntos en Fórmula 1

El equipo francés Alpine ratificó su apoyo al argentino Franco Colapinto tras un 2025 sin resultados. Mirá lo que dijeron.

Franco Colapinto tendrá en 2026 su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine.

A pocas semanas del inicio de la pretemporada, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de una temporada 2025 compleja, sin resultados dentro del top 10, Alpine salió públicamente a respaldar al piloto argentino y dejó un mensaje claro: el proceso recién empieza.

En la escudería francesa entienden que el rendimiento de Colapinto estuvo condicionado por un contexto adverso y remarcan que la verdadera evaluación llegará en 2026, cuando el bonaerense dispute por primera vez una temporada completa desde la primera carrera del calendario.

Franco Colapinto analizó su temporada 2025 y reveló cómo se vive la pasión argentina dentro del paddock de la F1.
Las revelaciones de Franco Colapinto y el impacto argentino que sorprendió a Max Verstappen en la Fórmula 1
El equipo Alpine completó el primer encendido del A526, el auto que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026.
Alpine encendió el A526 de Franco Colapinto y dio la primera señal fuerte rumbo a la F1 2026

El respaldo interno de Alpine al piloto argentino

El director general del equipo, Steve Nielsen, explicó que el caso de Colapinto encaja dentro de un proceso lógico de crecimiento. “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, afirmó tras el cierre del campeonato en Abu Dhabi.

Un auto limitado y la apuesta total al reglamento 2026

Uno de los factores centrales del flojo 2025 fue el rendimiento del A525. Alpine decidió abandonar temprano su desarrollo para concentrar recursos en el cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026, mientras otros equipos siguieron incorporando mejoras.

La realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para pelear por puntos”, reconoció Nielsen. Y fue contundente al analizar el panorama interno: “Creo que los pilotos son mejores que el auto. Cuando el auto estuvo en condiciones, ambos respondieron”.

Con este diagnóstico, Alpine mira al futuro. El 2026 marcará la primera temporada completa de Colapinto en Fórmula 1, con pretemporada, continuidad y un monoplaza diseñado bajo una nueva normativa. En Enstone confían en que, con un auto competitivo, el argentino podrá transformar todo lo aprendido en resultados concretos y empezar a sumar puntos de manera regular.

