Alpine banca a Franco Colapinto y apunta a 2026: paciencia, madurez y puntos en Fórmula 1

A pocas semanas del inicio de la pretemporada, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de una temporada 2025 compleja, sin resultados dentro del top 10, Alpine salió públicamente a respaldar al piloto argentino y dejó un mensaje claro: el proceso recién empieza.

En la escudería francesa entienden que el rendimiento de Colapinto estuvo condicionado por un contexto adverso y remarcan que la verdadera evaluación llegará en 2026 , cuando el bonaerense dispute por primera vez una temporada completa desde la primera carrera del calendario.

El director general del equipo, Steve Nielsen , explicó que el caso de Colapinto encaja dentro de un proceso lógico de crecimiento. “ Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso ”, afirmó tras el cierre del campeonato en Abu Dhabi.

El directivo destacó además que, en varias competencias, el argentino estuvo al mismo nivel que su compañero Pierre Gasly , e incluso por momentos mostró mayor ritmo en carrera. “ Necesitamos estabilidad en el segundo auto y darle tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos ”, subrayó.

"Hubo carreras en las que estuvo a la par de Pierre y más rápido inclusive. Le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido o cerca de Pierre."



Un auto limitado y la apuesta total al reglamento 2026

Uno de los factores centrales del flojo 2025 fue el rendimiento del A525. Alpine decidió abandonar temprano su desarrollo para concentrar recursos en el cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026, mientras otros equipos siguieron incorporando mejoras.

“La realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para pelear por puntos”, reconoció Nielsen. Y fue contundente al analizar el panorama interno: “Creo que los pilotos son mejores que el auto. Cuando el auto estuvo en condiciones, ambos respondieron”.

Con este diagnóstico, Alpine mira al futuro. El 2026 marcará la primera temporada completa de Colapinto en Fórmula 1, con pretemporada, continuidad y un monoplaza diseñado bajo una nueva normativa. En Enstone confían en que, con un auto competitivo, el argentino podrá transformar todo lo aprendido en resultados concretos y empezar a sumar puntos de manera regular.