Las revelaciones de Franco Colapinto y el impacto argentino que sorprendió a Max Verstappen en la Fórmula 1

Franco Colapinto analizó su temporada 2025 y reveló cómo se vive la pasión argentina dentro del paddock de la F1.

A pocas semanas del inicio de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 , Franco Colapinto atraviesa los últimos días de descanso antes de volver a subirse al auto. El piloto argentino hizo un balance profundo de un 2025 cargado de aprendizajes, frustraciones deportivas y una presión constante , marcada por el fuerte respaldo del público argentino en cada circuito del mundo.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el bonaerense abrió su intimidad deportiva y dejó definiciones contundentes sobre su presente en Fórmula 1 , el rol de Alpine y el fenómeno que genera la hinchada albiceleste incluso entre los campeones del mundo.

Colapinto destacó que el fanatismo argentino se volvió una marca registrada dentro del paddock . “ Nos identifican al toque. Los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo ”, contó el piloto, sorprendido por la presencia constante de banderas y camisetas argentinas en cada fecha del calendario.

Ese fenómeno no pasó desapercibido para las grandes figuras de la categoría. Max Verstappen fue uno de los que se lo hizo notar: “ Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados ”, le dijo el tricampeón del mundo al argentino. Desde Bahréin hasta Singapur, el acompañamiento fue total y convirtió a Colapinto en uno de los pilotos más respaldados fuera de la pista.

Un 2025 de frustraciones y aprendizaje puro para Franco Colapinto

El respaldo popular contrastó con una temporada deportiva cuesta arriba. El Alpine A525 nunca estuvo a la altura y obligó al argentino a competir casi siempre desde el fondo. “Este año fue muy largo. Aprendí un montón. Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido”, reconoció Colapinto.

Sin chances reales de pelear por podios o poles, el objetivo pasó a ser simplemente sumar puntos. “Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar. Nunca me pasó algo así”, explicó, admitiendo que la frustración terminó pesando más que el orgullo de haber llegado a la máxima categoría.

A eso se sumó la presión externa: “Tenés toda la expectativa de todo el mundo alrededor. Hay mucha gente esperando que ganemos”, señaló, dejando en claro que representar a un país tan pasional también implica una carga emocional extra cuando los resultados no acompañan.