5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto, bajo la lupa: por qué el argentino llega a la F1 2026 con máxima exigencia

Una encuesta europea señaló a Franco Colapinto como el piloto que afrontará mayor presión en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1. &nbsp;

Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.

 

Por Sitio Andino Deportes

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 encuentra a Franco Colapinto en el centro de todas las miradas. Según una encuesta realizada por un medio europeo especializado, el argentino fue elegido como el piloto con mayor presión del campeonato, en un año clave para su futuro en la máxima categoría.

La encuesta que marcó el foco sobre Franco Colapinto

El sondeo fue realizado por el portal especializado RacingNews365 y reunió a más de 1.100 votantes, quienes debían elegir al piloto que llegaba con mayor exigencia a la nueva temporada. Dentro del grupo de corredores provenientes de equipos del fondo del pelotón, Colapinto concentró el 61,17% de los votos, una diferencia contundente respecto al resto.

Lee además
Franco Colapinto ya conoce el calendario completo de la Fórmula 1 2026, su primer año como piloto titular.
automovilismo

Se confirmó el calendario F1 2026: la agenda de Franco Colapinto y la fuerte presencia argentina
El detonante fue un accidente protagonizado por Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Imola 2025.
automovilismo

Un accidente de Franco Colapinto cambió el reglamento: la F1 estrenará una nueva norma en 2026

La votación estuvo dividida en tres segmentos: pilotos de la zona alta, del mediocampo y de los equipos con menor rendimiento. En este último apartado, el argentino fue el más señalado, por encima de cualquier otro nombre del grupo.

Presión deportiva y contexto interno en Alpine

Más allá del resultado de la encuesta, la presión sobre Colapinto tiene fundamentos concretos. En 2025 no contó con un auto competitivo y cerró el campeonato sin sumar puntos, aunque logró mantener su lugar en la parrilla y ganarse la confianza de Alpine para el nuevo proyecto técnico.

El desafío ahora es doble: mostrar evolución personal y acompañar el crecimiento de una escudería que apunta a dar un salto de calidad tras un año de transición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2008006018375323695&partner=&hide_thread=false

Expectativas externas y contratos en juego

La exigencia sobre el piloto argentino no solo llega desde lo deportivo. Las expectativas del público, los medios y el mercado también influyen en un contexto donde varios contratos dentro de la Fórmula 1 vencen a fines de 2026.

En ese escenario, Colapinto aparece como uno de los pilotos que más tiene que demostrar, tanto en rendimiento como en consistencia, para consolidarse en la categoría reina del automovilismo mundial.

El calendario que marcará el desafío de la Fórmula 1

La temporada 2026 contará con 24 Grandes Premios, comenzando en Australia y cerrando en Abu Dabi. Será el primer año completo de Colapinto como titular, con fechas clave en circuitos emblemáticos como Mónaco, Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza, escenarios donde cada detalle suele amplificar la presión.

Temas
Seguí leyendo

El calendario 2026 de la Fórmula 1 confirma el debut de Colapinto como titular con Alpine

El ambicioso objetivo que se puso el equipo de Franco Colapinto para 2026: ¿lo logrará?

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto y abrió el debate en la Fórmula 1

La F1 confirmó el número de Franco Colapinto en 2026: el dorsal que ilusiona a Argentina

Cuándo volverá Franco Colapinto a Europa y cómo trabajará Alpine de cara a la F1 2026

La excelente noticia para el equipo de Franco Colapinto que podría hacerlo volar en 2026

Rally Dakar 2026, Etapa 2: Toyota arrasó con un 1-2-3-4-5 y Al-Attiyah es el nuevo líder

Sanders ganó la Etapa 2 del Dakar 2026, KTM volvió a dominar y Benavides resistió en Arabia Saudita

LO QUE SE LEE AHORA
Gonzalo Klusener marcó el gol del triunfo de FADEP en San José.  
el detalle completo

FADEP dio el golpe ante Atlético Argentino y Pacífico ganó el clásico en el Regional Amateur

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero

¿Qué hacer si mi auto queda varado en el Paso Internacional Los Libertadores?
Atención conductores

Cierre del Paso Los Libertadores: cómo informarse y qué hacer si te quedás varado

Octavio Ferozzi falleció tras permanecer internado cinco días en el hospital Notti
Tristeza

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

El policía permanece aprehendido en el marco de la causa
Avanza la investigación

Un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche en Guaymallén