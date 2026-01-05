Franco Colapinto, bajo la lupa: por qué el argentino llega a la F1 2026 con máxima exigencia

Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 encuentra a Franco Colapinto en el centro de todas las miradas. Según una encuesta realizada por un medio europeo especializado, el argentino fue elegido como el piloto con mayor presión del campeonato , en un año clave para su futuro en la máxima categoría.

El sondeo fue realizado por el portal especializado RacingNews365 y reunió a más de 1.100 votantes , quienes debían elegir al piloto que llegaba con mayor exigencia a la nueva temporada. Dentro del grupo de corredores provenientes de equipos del fondo del pelotón, Colapinto concentró el 61,17% de los votos , una diferencia contundente respecto al resto.

La votación estuvo dividida en tres segmentos: pilotos de la zona alta, del mediocampo y de los equipos con menor rendimiento. En este último apartado, el argentino fue el más señalado, por encima de cualquier otro nombre del grupo.

Más allá del resultado de la encuesta, la presión sobre Colapinto tiene fundamentos concretos. En 2025 no contó con un auto competitivo y cerró el campeonato sin sumar puntos, aunque logró mantener su lugar en la parrilla y ganarse la confianza de Alpine para el nuevo proyecto técnico.

El desafío ahora es doble: mostrar evolución personal y acompañar el crecimiento de una escudería que apunta a dar un salto de calidad tras un año de transición.

Expectativas externas y contratos en juego

La exigencia sobre el piloto argentino no solo llega desde lo deportivo. Las expectativas del público, los medios y el mercado también influyen en un contexto donde varios contratos dentro de la Fórmula 1 vencen a fines de 2026.

En ese escenario, Colapinto aparece como uno de los pilotos que más tiene que demostrar, tanto en rendimiento como en consistencia, para consolidarse en la categoría reina del automovilismo mundial.

El calendario que marcará el desafío de la Fórmula 1

La temporada 2026 contará con 24 Grandes Premios, comenzando en Australia y cerrando en Abu Dabi. Será el primer año completo de Colapinto como titular, con fechas clave en circuitos emblemáticos como Mónaco, Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza, escenarios donde cada detalle suele amplificar la presión.