Alpine en crisis por una feroz interna entre accionistas que pone en riesgo su futuro en la Fórmula 1

Alpine vive un momento crítico en la Fórmula 1 por tensiones entre Renault y sus socios inversores.

Alpine encendió todas las alarmas en la Fórmula 1 . La escudería francesa atraviesa una crisis interna profunda , marcada por una disputa entre sus principales accionistas que puede redefinir el control del equipo. La tensión entre Renault , accionista mayoritario, y el grupo inversor Otro Capital escaló al punto de romper relaciones y poner en duda el rumbo deportivo y empresarial.

El punto de quiebre se dio cuando Renault , a través de su CEO François Provost , utilizó su derecho de veto para bloquear una operación sobre la participación minoritaria del equipo. La decisión frenó una alternativa impulsada desde el entorno de Christian Horner , lo que generó un fuerte rechazo dentro de Otro Capital , que posee el 24% de Alpine .

Alpine sorprende en la F1 y enciende el sueño de Colapinto

“ La reunión fue un infierno ”, reveló una fuente cercana a las negociaciones, marcando el nivel de conflicto interno. Desde entonces, la relación entre Provost y Alec Scheiner quedó completamente rota, evidenciando una fractura total en la cúpula dirigencial . El argumento de Renault fue claro: preservar la estabilidad institucional , aunque en la práctica dejó expuesta una lucha de poder interna.

El escenario puede dar un giro radical en pocos meses . El derecho de veto de Renault vence el 13 de septiembre , una fecha que aparece como decisiva para el futuro del equipo.

A partir de ese momento, Otro Capital tendrá mayor libertad para negociar su participación y podría avanzar en una subasta internacional para encontrar un nuevo socio o comprador.

El dato que explica el interés: Alpine está valuado en 2.500 millones de dólares, un crecimiento explosivo respecto a los 900 millones de 2023, lo que convierte al equipo en una pieza muy atractiva dentro del negocio de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2041982403166560469&partner=&hide_thread=false ¡Palabras de Messi tras ser invitado a ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami!



“Si no pasa nada, por supuesto. Me encantaría visitar a Franco en el box. Podría ir el domingo.”



SE NOS DA EL TAN ESPERADO ENCUENTRO? pic.twitter.com/kvP1CLnvd5 — 43 (@ColapintoFiles) April 8, 2026

Mercedes aparece en escena y agita aún más el tablero

En paralelo, otro actor de peso empezó a moverse: Mercedes-Benz. La marca alemana será proveedor de motores de Alpine desde 2026, lo que abre la puerta a una relación mucho más profunda. Según versiones firmes, Mercedes evalúa convertirse en socio directo del equipo, en una jugada estratégica para fortalecer su posición en la categoría.

El propio Flavio Briatore confirmó que existen conversaciones, lo que alimenta la posibilidad de un cambio estructural en Alpine. En un contexto donde el negocio de los motores está cada vez más regulado y con menor margen de ganancia, tener participación accionaria se vuelve clave para influir en el futuro deportivo y económico.

Preguntas claves sobre Alpine

Qué pasa actualmente con Alpine en la Fórmula 1

Una crisis interna entre Renault y Otro Capital por el control accionario del equipo

Por qué Renault bloqueó una operación en Alpine

Porque utilizó su derecho de veto para preservar el control y la estabilidad institucional

Qué puede ocurrir en septiembre con Alpine

Que Otro Capital avance en la venta de su parte cuando venza el veto

Qué rol puede tener Mercedes en el futuro de Alpine

Podría convertirse en socio del equipo además de ser proveedor de motores desde 2026