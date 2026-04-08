La Fórmula 1 destaca a Alpine y crece la ilusión de Colapinto en la temporada 2026

Alpine aparece como una de las revelaciones del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 puso el foco en Alpine y dejó una definición que no pasó desapercibida: el equipo francés ya es candidato a liderar la zona media. En ese contexto, el nombre de Franco Colapinto empieza a ilusionar , impulsado por el gran arranque de su compañero Pierre Gasly.

El análisis oficial de la F1, elaborado por el periodista Lawrence Barretto, ubicó a Alpine como uno de los equipos que más creció en el inicio de la temporada 2026 .

La escudería salió a responder con dureza tras las versiones en redes y explicó las diferencias con Gasly.

Alpine prepara mejoras clave y Colapinto se ilusiona en la Fórmula 1

Tras un arranque irregular en Australia, la escudería francesa mostró una evolución clara y hoy aparece como un rival directo en la zona media , compitiendo de igual a igual con estructuras como Haas, Williams y Audi.

El dato es contundente: Alpine sumó puntos en todas las carreras disputadas , algo que no solo refleja regularidad, sino también competitividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpinef1hub/status/2041685658272448641&partner=&hide_thread=false | Está previsto que Franco Colapinto maneje el Renault RS18 (2018) en la exhibición, llevando la livery del Alpine A526.



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Gasly, el motor de un Alpine que ilusiona

Gran parte de este presente tiene nombre propio: Pierre Gasly. El piloto francés fue destacado como uno de los cinco grandes ganadores del arranque del año. Su rendimiento es sólido: puntuó en las tres primeras fechas, se ubica octavo en el campeonato y hasta logró terminar por delante de Max Verstappen en Suzuka.

Además, consiguió un registro inédito en su carrera: es la primera vez que suma puntos en las tres primeras carreras de una temporada, consolidándose como líder del equipo. Ese nivel no solo posiciona bien a Alpine, sino que también abre una puerta enorme para Colapinto, que busca meterse en esa misma sintonía competitiva.

Colapinto, atento a una oportunidad concreta

En este escenario, el crecimiento del equipo representa mucho más que buenos resultados. Es una oportunidad real para Franco Colapinto.

Si Alpine logra sostener este rendimiento, el argentino podría insertarse en un proyecto competitivo, con chances de sumar experiencia y resultados en la máxima categoría.

El contexto acompaña, el equipo responde y el momento es ideal para que el piloto nacional empiece a soñar en serio.

Ganadores y perdedores de la F1 2026

El informe también dejó un panorama claro del arranque del campeonato, con nombres propios que marcaron tendencia.

Entre los destacados aparecen:

Mercedes , con un inicio demoledor y dominio total

, con un inicio demoledor y dominio total Lewis Hamilton , revitalizado en Ferrari

, revitalizado en Ferrari Ollie Bearman , la gran revelación con Haas

, la gran revelación con Haas Pierre Gasly , líder del crecimiento de Alpine

, líder del crecimiento de Alpine Cadillac, sólido en su debut

Del otro lado, los que quedaron en deuda:

Aston Martin , lejos de lo esperado

, lejos de lo esperado Max Verstappen , sin podios en tres fechas

, sin podios en tres fechas McLaren , muy por debajo de su versión 2025

, muy por debajo de su versión 2025 Williams , con problemas estructurales

, con problemas estructurales Audi, irregular en su estreno

El arranque de la temporada ya dejó señales claras: hay equipos que avanzan y otros que retroceden. Y en ese mapa, Alpine empieza a ocupar un lugar que hace ruido.

Preguntas clave

¿Qué dijo la Fórmula 1 sobre Alpine en 2026?

Que es un equipo candidato a liderar la zona media del campeonato.

¿Por qué Pierre Gasly fue destacado en el inicio de la temporada?

Porque sumó puntos en todas las carreras y mostró un rendimiento sólido.

¿Cómo influye esto en Franco Colapinto?

Le abre una oportunidad en un equipo competitivo y en crecimiento.

¿Quiénes fueron los destacados del inicio de la F1 2026?

Mercedes, Hamilton, Bearman, Gasly y Cadillac.