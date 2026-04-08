La Fórmula 1 destaca a Alpine y crece la ilusión de Colapinto en la temporada 2026

La Fórmula 1 puso el foco en Alpine y dejó una definición que no pasó desapercibida: el equipo francés ya es candidato a liderar la zona media. En ese contexto, el nombre de Franco Colapinto empieza a ilusionar, impulsado por el gran arranque de su compañero Pierre Gasly.
Alpine da el salto y se mete en la pelea
El análisis oficial de la F1, elaborado por el periodista Lawrence Barretto, ubicó a Alpine como uno de los equipos que más creció en el inicio de la temporada 2026.
Gran parte de este presente tiene nombre propio: Pierre Gasly. El piloto francés fue destacado como uno de los cinco grandes ganadores del arranque del año. Su rendimiento es sólido: puntuó en las tres primeras fechas, se ubica octavo en el campeonato y hasta logró terminar por delante de Max Verstappen en Suzuka.
Además, consiguió un registro inédito en su carrera: es la primera vez que suma puntos en las tres primeras carreras de una temporada, consolidándose como líder del equipo. Ese nivel no solo posiciona bien a Alpine, sino que también abre una puerta enorme para Colapinto, que busca meterse en esa misma sintonía competitiva.
Colapinto, atento a una oportunidad concreta
En este escenario, el crecimiento del equipo representa mucho más que buenos resultados. Es una oportunidad real para Franco Colapinto.
Si Alpine logra sostener este rendimiento, el argentino podría insertarse en un proyecto competitivo, con chances de sumar experiencia y resultados en la máxima categoría.
El contexto acompaña, el equipo responde y el momento es ideal para que el piloto nacional empiece a soñar en serio.
Ganadores y perdedores de la F1 2026
El informe también dejó un panorama claro del arranque del campeonato, con nombres propios que marcaron tendencia.
Entre los destacados aparecen:
Mercedes, con un inicio demoledor y dominio total
Lewis Hamilton, revitalizado en Ferrari
Ollie Bearman, la gran revelación con Haas
Pierre Gasly, líder del crecimiento de Alpine
Cadillac, sólido en su debut
Del otro lado, los que quedaron en deuda:
Aston Martin, lejos de lo esperado
Max Verstappen, sin podios en tres fechas
McLaren, muy por debajo de su versión 2025
Williams, con problemas estructurales
Audi, irregular en su estreno
El arranque de la temporada ya dejó señales claras: hay equipos que avanzan y otros que retroceden. Y en ese mapa, Alpine empieza a ocupar un lugar que hace ruido.
Preguntas clave
¿Qué dijo la Fórmula 1 sobre Alpine en 2026?
Que es un equipo candidato a liderar la zona media del campeonato.
¿Por qué Pierre Gasly fue destacado en el inicio de la temporada?
Porque sumó puntos en todas las carreras y mostró un rendimiento sólido.
¿Cómo influye esto en Franco Colapinto?
Le abre una oportunidad en un equipo competitivo y en crecimiento.
¿Quiénes fueron los destacados del inicio de la F1 2026?