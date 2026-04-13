13 de abril de 2026
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Franco Colapinto

Por qué Franco Colapinto quedó fuera de la grilla de la Fórmula 1 para 2027 según un medio inglés

Un medio británico proyectó la grilla de la Fórmula 1 para 2027 y excluyó a Franco Colapinto. Conocé los motivos y cómo quedarían los equipos.

Por qué Franco Colapinto quedó fuera de la grilla de la Fórmula 1 para 2027 según un medio inglés

Por qué Franco Colapinto quedó fuera de la grilla de la Fórmula 1 para 2027 según un medio inglés

Por Sitio Andino Deportes

El prestigioso medio británico The Race generó una fuerte polémica al excluir a Franco Colapinto de su proyección para la grilla de la Fórmula 1 en 2027. Este análisis, fundamentado en contratos vigentes y el rendimiento de jóvenes talentos, omitió al piloto argentino de Alpine a pesar de su reciente e histórico desempeño sumando puntos en el certamen.

Los motivos de la exclusión de Franco Colapinto

La proyección realizada por el sitio especializado inglés, basada en un análisis de los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell Malm, sorprendió al no incluir al pilarense entre los 22 pilotos seleccionados para la temporada 2027. El ejercicio se fundamentó en rumores, apreciaciones propias y el seguimiento de las estructuras de las academias europeas.

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En la lista de talentos a futuro, el medio priorizó nombres como Arvid Lindblad o Nikola Tsolov, reflejando una tendencia de los análisis europeos de favorecer a pilotos formados en sus propias estructuras. Esta decisión generó revuelo, considerando que Colapinto ya logró sumar su primer punto en la actual temporada tras finalizar décimo en el Gran Premio de China.

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La ausencia de Max Verstappen y los pases más fuertes

Otra de las grandes sorpresas del informe fue la exclusión de Max Verstappen. Según la predicción, el cuádruple campeón mundial podría tomarse un año sabático en 2027 debido a sus constantes críticas a las nuevas reglamentaciones de la categoría.

En cuanto al mercado de pases, se proyectaron movimientos significativos para las escuderías:

  • Alexander Albon: Dejaría Williams para pasar a Alpine.
  • Esteban Ocon: Se movería de Haas hacia Williams.
  • Arvid Lindblad: Daría el salto desde Racing Bulls al equipo principal de Red Bull.
  • Nuevos ingresos: Nikola Tsolov tendría su debut oficial en Racing Bulls.

Así sería la grilla de la F1 en 2027 según The Race

El hipotético escenario planteado por el medio británico distribuye a los pilotos de la siguiente manera:

  • Red Bull: Isack Hadjar y Arvid Lindblad.
  • Mercedes: Andrea Kimi Antonelli y George Russell.
  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
  • Alpine: Pierre Gasly y Alexander Albon.
  • Williams: Esteban Ocon y Carlos Sainz.
  • Audi: Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.
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Mientras estas predicciones agitan el ambiente de la Fórmula 1, Franco Colapinto continúa con su preparación para un evento histórico. El próximo domingo 26 de abril, el argentino realizará una exhibición a bordo de un monoplaza por las calles de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

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