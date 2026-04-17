Los Pumas 7's tuvieron un inicio sólido en Hong Kong y van por más

Dos triunfos, alto nivel y un desafío clave para Los Pumas 7’s El debut de Los Pumas 7’s dejó una imagen contundente. En su primera presentación, el equipo argentino superó con claridad a España por 38-14, en un partido donde mostró mucho ritmo ofensivo. Marcos Moneta, Pedro De Haro (en dos oportunidades), Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta apoyaron los tries, mientras que las conversiones terminaron de marcar la diferencia.

Sin demasiado descanso, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora volvió a salir a la cancha horas más tarde para enfrentar a Uruguay. Lejos de bajar la intensidad, mantuvo el nivel y se impuso por 40-19, reafirmando su buen momento en el torneo.

Los Pumas 7’s (2) El ataque de Los Pumas 7's volvió a mostrarse sólido y efectivo En este segundo compromiso, Luciano González se destacó con dos conquistas, acompañado por aportes de De Haro, Mare, Gregorio Pérez Pardo y nuevamente Moneta, en un ataque que volvió a mostrarse sólido y efectivo.

Con estos resultados, Argentina cerró la jornada en lo más alto del Grupo A. Sin embargo, el desafío más exigente aún está por venir, ya que deberá medirse ante Sudáfrica, uno de los equipos más fuertes del circuito, este viernes a las 23:30 (hora argentina).