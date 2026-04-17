17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Hong Kong

Los Pumas 7's tuvieron un inicio sólido en Hong Kong y van por más

En el arranque del World Championship, Los Pumas 7’s brillaron con dos triunfos ante España y Uruguay. Mirá todos los detalles.

Los Pumas 7s tuvieron un inicio sólido en Hong Kong y van por más
Los Pumas 7's tuvieron un inicio sólido en Hong Kong y van por más
Por Sitio Andino Deportes

En el inicio del World Championship en Hong Kong, la Selección de rugby 7 de Argentina ofrecieron una gran actuación y consiguieron dos victorias contundentes, una frente a España y otra ante Uruguay. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Dos triunfos, alto nivel y un desafío clave para Los Pumas 7’s

El debut de Los Pumas 7’s dejó una imagen contundente. En su primera presentación, el equipo argentino superó con claridad a España por 38-14, en un partido donde mostró mucho ritmo ofensivo. Marcos Moneta, Pedro De Haro (en dos oportunidades), Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta apoyaron los tries, mientras que las conversiones terminaron de marcar la diferencia.

Lee además
¿Qué club compró Messi?: conocé al equipo español que ahora le pertenece al capitán argentino.

Lionel Messi compró un club de fútbol y tiene un ambicioso proyecto
Francisco Cerúndolo mostró un nivel arrollador en Múnich y avanzó con autoridad a los cuartos de final.

Dale que va con Francisco Cerúndolo que arrasó y se metió entre los mejores en Múnich

Sin demasiado descanso, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora volvió a salir a la cancha horas más tarde para enfrentar a Uruguay. Lejos de bajar la intensidad, mantuvo el nivel y se impuso por 40-19, reafirmando su buen momento en el torneo.

Los Pumas 7’s (2)
El ataque de Los Pumas 7's volvió a mostrarse sólido y efectivo

El ataque de Los Pumas 7's volvió a mostrarse sólido y efectivo

En este segundo compromiso, Luciano González se destacó con dos conquistas, acompañado por aportes de De Haro, Mare, Gregorio Pérez Pardo y nuevamente Moneta, en un ataque que volvió a mostrarse sólido y efectivo.

Con estos resultados, Argentina cerró la jornada en lo más alto del Grupo A. Sin embargo, el desafío más exigente aún está por venir, ya que deberá medirse ante Sudáfrica, uno de los equipos más fuertes del circuito, este viernes a las 23:30 (hora argentina).

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia logró en el Maracaná algo histórico que muy pocos argentinos pudieron hacer

La Lepra logró lo que ningún equipo de Cuyo pudo: mirá de qué se trata

El "Arriba la Lepra" más grandioso de todos en Brasil: la fiesta de Independiente Rivadavia en el Maracaná

La "Bertineta" a full: qué dijo el DT de la Lepra tras el Maracanazo en la Libertadores

Mirá el resumen: River ganó, no brilló y manda en su grupo de la Sudamericana

¡La Lepra manda en Cuyo y donde quiera que va! Triunfazo histórico en el Maracaná

El Lobo se despidió temprano de la Copa Argentina: cayó en una insólita definición por penales

Durmió en la calle y ahora lo va a dirigir a Lionel Messi

Las Más Leídas

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo por los incidentes en Las Heras.

Batalla campal entre policías y vecinos en Las Heras: más de 900 disparos por allanamientos narcos

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

Crimen brutal en Godoy Cruz: la Justicia apunta a menores de edad como autores

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

La nueva fórmula para el Rectorado de la UNCuyo.

El "radicalismo blue" lanzó otra fórmula para el Rectorado de la UNCuyo