Maipú visita a Patronato en un duelo clave por la permanencia y con urgencia de sumar: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afrontará un partido determinante en Paraná con la urgencia de sumar para salir del fondo. El Cruzado visitará a Patronato este sábado desde las 20 , en un duelo clave de la Primera Nacional que se podrá ver por LPF Play y que enfrenta a dos equipos comprometidos en la zona baja. El margen es corto y los puntos, cada vez más decisivos.

Deportivo Maipú visitará a Patronato este sábado a las 20 en Paraná , por una nueva fecha de la Primera Nacional , en un partido clave por la permanencia.

El Depor metió una flor de victoria para volver a creer y no ver más para abajo

El encuentro se podrá ver a través de LPF Play , en un cruce directo entre equipos que buscan salir de la zona baja.

Maipú llega con algo de aire tras vencer 3-1 a Colegiales como local pero sigue comprometido en la tabla y necesita sumar con urgencia .

El equipo mendocino no tiene margen: debe cosechar puntos para no sufrir en el tramo final del torneo, en una temporada donde la irregularidad lo dejó en una posición incómoda.

El desafío será sostener lo bueno que mostró en su última presentación y trasladarlo a un partido de visitante que puede marcar un antes y un después.

Patronato, un rival directo en la pelea de abajo

Patronato también llega en levantada tras superar 1-0 a Almagro, resultado que le permitió tomar impulso en la tabla.

Pero su realidad es similar: está metido en la lucha por la permanencia y necesita seguir sumando.

Por eso, el cruce en Paraná será un partido de alto voltaje, donde ambos equipos saben que perder puede costar caro.

Lo que viene para el Cruzado en el campeonato

Luego de este compromiso, Maipú tendrá otra final anticipada. El próximo domingo recibirá a Almagro desde las 18 en el Omar Sperdutti, en otro duelo directo que puede ser determinante para salir del fondo. La seguidilla será clave: sumar ahora puede cambiar el escenario y darle oxígeno en la tabla.

El resumen de Patronato versus Maipú