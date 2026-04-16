¿Qué club compró Messi?: conocé al equipo español que ahora le pertenece al capitán argentino.

La noticia de que Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario de la Unió Esportiva Cornellà sacudió el mercado deportivo europeo esta semana . El capitán argentino formalizó la adquisición de esta histórica institución catalana, reforzando su vínculo afectivo con Barcelona y apostando por un proyecto a largo plazo centrado en la formación de jóvenes talentos locales.

El club, fundado en 1951, compite actualmente en la Tercera RFEF, que representa la quinta categoría del sistema de ligas de España. No es la primera incursión del "Diez" en la gestión de entidades, ya que recientemente lanzó el Deportivo LSM en Uruguay junto a su amigo Luis Suárez.

Durmió en la calle y ahora lo va a dirigir a Lionel Messi

La elección de la UE Cornellà no es casualidad, dado que la institución es reconocida por su excelencia en las divisiones inferiores . De su cantera surgieron figuras internacionales de la talla de Jordi Alba y David Raya, actual arquero del Arsenal y de la selección española.

Las instalaciones cuentan con el Estadio Nou Municipal de Cornellà, que tiene capacidad para 1.500 espectadores y campos de césped artificial de última generación. El objetivo primordial de esta compra es potenciar el desarrollo deportivo e institucional de la entidad bajo una visión de crecimiento sostenible.

Con este paso, el astro rosarino ya tiene injerencia en cuatro instituciones diferentes, incluyendo a los Leones de Rosario en nuestro país. Además, se espera que en el futuro formalice su participación como socio propietario del Inter Miami una vez que decida retirarse oficialmente de las canchas.

Lionel Messi Lionel Messi piensa en su futuro profesional lejos de la cancha

Un legado que trasciende el campo de juego

Este compromiso con el talento joven también se vio reflejado en la reciente creación de la Messi Cup celebrada en Miami. El proyecto en tierras catalanas busca orientar los activos del club hacia la élite, manteniendo el arraigo y la tradición que la institución construyó durante décadas.

La llegada del ocho veces Balón de Oro abre una etapa inédita para el Cornellà, que supo enfrentar al Real Madrid en la Copa del Rey. Ahora, bajo la conducción de la familia Messi, el club aspira a escalar posiciones en la pirámide competitiva mientras sigue exportando cracks al mundo.