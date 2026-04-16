16 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

¿Qué club compró Messi?: conocé al equipo español que ahora le pertenece al capitán argentino

Lionel Messi amplía su imperio en el mundo del fútbol con la compra del UE Cornellà en España. Conocé los detalles del ambicioso proyecto del astro.

¿Qué club compró Messi?: conocé al equipo español que ahora le pertenece al capitán argentino.

¿Qué club compró Messi?: conocé al equipo español que ahora le pertenece al capitán argentino.

Por Sitio Andino Deportes

La noticia de que Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario de la Unió Esportiva Cornellà sacudió el mercado deportivo europeo esta semana. El capitán argentino formalizó la adquisición de esta histórica institución catalana, reforzando su vínculo afectivo con Barcelona y apostando por un proyecto a largo plazo centrado en la formación de jóvenes talentos locales.

Lionel Messi y un proyecto estratégico en Cataluña

El club, fundado en 1951, compite actualmente en la Tercera RFEF, que representa la quinta categoría del sistema de ligas de España. No es la primera incursión del "Diez" en la gestión de entidades, ya que recientemente lanzó el Deportivo LSM en Uruguay junto a su amigo Luis Suárez.

Lee además
Guillermo Hoyos asumió en Inter Miami y vuelve a cruzarse con Lionel Messi tras una historia de vida marcada por la superación.

Durmió en la calle y ahora lo va a dirigir a Lionel Messi
Lionel Messi fue de lo mejor en el empate de Inter Miami y lidera al equipo de cara a lo que viene. video

Messi apareció, pero no pudo torcer el rumbo del Inter Miami

La elección de la UE Cornellà no es casualidad, dado que la institución es reconocida por su excelencia en las divisiones inferiores. De su cantera surgieron figuras internacionales de la talla de Jordi Alba y David Raya, actual arquero del Arsenal y de la selección española.

Embed

Instalaciones de vanguardia para el futuro del fútbol

Las instalaciones cuentan con el Estadio Nou Municipal de Cornellà, que tiene capacidad para 1.500 espectadores y campos de césped artificial de última generación. El objetivo primordial de esta compra es potenciar el desarrollo deportivo e institucional de la entidad bajo una visión de crecimiento sostenible.

Con este paso, el astro rosarino ya tiene injerencia en cuatro instituciones diferentes, incluyendo a los Leones de Rosario en nuestro país. Además, se espera que en el futuro formalice su participación como socio propietario del Inter Miami una vez que decida retirarse oficialmente de las canchas.

Lionel Messi
Lionel Messi piensa en su futuro profesional lejos de la cancha

Lionel Messi piensa en su futuro profesional lejos de la cancha

Un legado que trasciende el campo de juego

Este compromiso con el talento joven también se vio reflejado en la reciente creación de la Messi Cup celebrada en Miami. El proyecto en tierras catalanas busca orientar los activos del club hacia la élite, manteniendo el arraigo y la tradición que la institución construyó durante décadas.

La llegada del ocho veces Balón de Oro abre una etapa inédita para el Cornellà, que supo enfrentar al Real Madrid en la Copa del Rey. Ahora, bajo la conducción de la familia Messi, el club aspira a escalar posiciones en la pirámide competitiva mientras sigue exportando cracks al mundo.

Temas
Seguí leyendo

Dale que va con Francisco Cerúndolo que arrasó y se metió entre los mejores en Múnich

Independiente Rivadavia logró en el Maracaná algo histórico que muy pocos argentinos pudieron hacer

La Lepra logró lo que ningún equipo de Cuyo pudo: mirá de qué se trata

El "Arriba la Lepra" más grandioso de todos en Brasil: la fiesta de Independiente Rivadavia en el Maracaná

La "Bertineta" a full: qué dijo el DT de la Lepra tras el Maracanazo en la Libertadores

Mirá el resumen: River ganó, no brilló y manda en su grupo de la Sudamericana

¡La Lepra manda en Cuyo y donde quiera que va! Triunfazo histórico en el Maracaná

El Lobo se despidió temprano de la Copa Argentina: cayó en una insólita definición por penales

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Berti celebra el histórico triunfo de Independiente Rivadavia ante Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores (Getty Images).

La "Bertineta" a full: qué dijo el DT de la Lepra tras el Maracanazo en la Libertadores

Las Más Leídas

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Alquileres en alza y sorpresa en Mendoza: cambió la zona más cara y estos son los precios

El Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario en el país.

El Quini 6 de este miércoles dejó un ganador de más de 2 mil millones: de dónde es y a qué números jugó

El mensaje apareció en una escuela de El Algarrobal, pero se repitió en varios colegios.

Qué medidas tomó la DGE tras las amenazas de tiroteo en varias escuelas de Mendoza

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

¡La Lepra manda en Cuyo y donde quiera que va! Triunfazo histórico en el Maracaná

¡La Lepra manda en Cuyo y donde quiera que va! Triunfazo histórico en el Maracaná