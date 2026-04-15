La historia que conmueve a Lionel Messi: durmió en la calle y ahora será su DT

Guillermo Hoyos asumió en Inter Miami y vuelve a cruzarse con Lionel Messi tras una historia de vida marcada por la superación.

Guillermo Hoyos es el nuevo entrenador interino del Inter Miami CF y su historia conmueve al fútbol mundial. El cordobés, que hoy dirige a Lionel Messi , pasó de vivir en la calle durante su infancia a convertirse en un referente del desarrollo juvenil en Europa y un hombre clave en la carrera del capitán argentino.

Su llegada al banco no es casualidad: es el resultado de años de vínculo, confianza y una historia compartida con el mejor jugador del mundo.

Messi la rompió en el estreno del nuevo estadio, pero Inter Miami dejó escapar la victoria

Guillermo Hoyos es el actual DT interino de Inter Miami y mantiene una relación de más de 20 años con Lionel Messi , construida desde las inferiores del Barcelona. Fue en La Masía , en 2003, donde el entrenador argentino identificó el talento del rosarino y lanzó una frase que quedó marcada: “Este chico es Maradona” , anticipando lo que luego sería una carrera histórica.

Desde entonces, el vínculo se fortaleció en silencio. Hoyos fue parte del proceso formativo de Messi y compartió planteles juveniles junto a futbolistas como Gerard Piqué y Pedro , en una etapa clave para el desarrollo del crack. Su llegada a Inter Miami en 2023 se dio por pedido expreso de Messi , y ahora, tras la salida del anterior DT, le toca asumir un rol protagónico en el primer equipo.

De dormir en Retiro a cumplir el sueño del fútbol profesional

La historia de Hoyos tiene un origen durísimo. Nacido en Villa María, Córdoba, atravesó una infancia marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Entre los 8 y 10 años vivió en situación de calle en Buenos Aires, donde dormía en plazas de Retiro y vagones de tren. Durante el día, trabajaba lustrando botas, vendiendo diarios y ayudando como podía para sostener a su familia.

Ese contexto no frenó su sueño. Logró abrirse camino en el fútbol, debutando en Banfield y llegando a clubes como Boca Juniors y Real Madrid Castilla. Sin embargo, las secuelas físicas de una infancia con mala alimentación limitaron su desarrollo como jugador, lo que lo llevó a reinventarse como entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afigue2010/status/2044185304609763730&partner=&hide_thread=false Las primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador interino de @InterMiamiCF @MLSes pic.twitter.com/1IP23KNm9s — Alejandro Figueredo (@afigue2010) April 14, 2026

El DT que unió a Maradona y Messi en su historia personal

Guillermo Hoyos tiene un dato único: es la única persona que asistió a las bodas de Diego Maradona y Lionel Messi, lo que refleja su cercanía con los dos ídolos más grandes del fútbol argentino. A Diego Maradona lo conoció en el Juvenil de 1979, mientras que con Messi construyó una relación formativa y humana en Barcelona.

Ese recorrido lo posiciona como un nexo generacional entre dos épocas doradas del fútbol argentino. En su carrera como entrenador, Hoyos también dejó su huella en distintos equipos: dirigió en España, pasó por clubes argentinos como Talleres y Aldosivi, y tuvo experiencia internacional en la Selección de Bolivia.

En sus inicios, incluso llegó a manejar hasta siete equipos en simultáneo, recorriendo más de 500.000 kilómetros en un viejo Ford Escort, al que bautizó “El Sentimiento”.

Inter Miami, Messi y un nuevo desafío en su carrera

Hoyos llega a este momento con una mochila cargada de experiencias. En Inter Miami, su rol será sostener un equipo competitivo y acompañar a Messi en una etapa clave del proyecto. El desafío no es menor: deberá gestionar un plantel con figuras, expectativas altas y la presión mediática que implica dirigir a uno de los equipos más observados del continente.

Pero si algo define a Hoyos es su capacidad de adaptación. Su historia lo respalda: superó contextos extremos, construyó una carrera desde abajo y se ganó el respeto de figuras mundiales. En Miami, vuelve a cruzarse con Messi, cerrando un círculo que comenzó hace más de dos décadas y que hoy lo encuentra en el lugar más impensado: dirigiendo al mejor del mundo.

Preguntas frecuentes sobre Guillermo Hoyos

¿Quién es Guillermo Hoyos?

Es un entrenador argentino que actualmente dirige a Inter Miami y tuvo un rol clave en la formación de Lionel Messi.

¿Cuál es su relación con Messi?

Se conocen desde las inferiores del Barcelona, donde Hoyos fue uno de sus formadores.

¿Dónde vivió en su infancia?

Pasó parte de su niñez en situación de calle en Buenos Aires.

¿Qué equipos dirigió?

Talleres, Aldosivi, la Selección de Bolivia y equipos en España, entre otros.

¿Qué tiene de especial su historia?

Pasó de una infancia extrema a dirigir a Messi, siendo además cercano a Maradona y protagonista en ambos ciclos.