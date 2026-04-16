Dato, no relato: el logro de la Lepra en la Copa Libertadores que ni el Tomba en su "prime" pudo hacer

El Club Sportivo Independiente Rivadavia escribió historia en el Maracaná y logró algo que ningún equipo mendocino había conseguido ante brasileños. La Lepra venció 2-1 a Fluminense en Río de Janeiro , en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

Este triunfo que no sólo impacta por el escenario, sino porque rompe una racha que ni Godoy Cruz pudo cortar en sus mejores años internacionales . El dato es contundente: el Tomba nunca ganó ante equipos de Brasil.

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Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense en el Maracaná y se convirtió en el primer equipo mendocino en vencer a un club brasileño como visitante en competencias internacionales.

La Lepra no solo ganó: lo hizo en uno de los estadios más míticos del mundo, con personalidad, inteligencia y un equipo que supo sufrir, sostener y golpear en el momento justo .

Este resultado lo deja como líder del Grupo C con puntaje ideal y confirma un presente que ya no sorprende: lo consolida.

Los números de Godoy Cruz ante equipos brasileños y su presente actual

Godoy Cruz, el otro representante mendocino en torneos internacionales en los últimos años, nunca pudo ganar ante equipos de Brasil.

Su historial completo es el siguiente:

vs. Athletico Paranaense – Sudamericana 2014 0-1 (Brasil) 2-2 (Mendoza)

vs. Atlético Mineiro – Libertadores 2017 1-1 (Mendoza) 1-4 (Brasil)

vs. Palmeiras – Libertadores 2019 (octavos) 0-1 (Mendoza) 0-4 (Brasil)

vs. Grêmio – Sudamericana 2025 2-2 (Mendoza) 1-1 (Brasil)



Totales:

Partidos: 8

Empates: 5

Derrotas: 3

Victorias: 0

El contraste con el presente es fuerte. Godoy Cruz descendió el año pasado y hoy compite en la Primera Nacional, donde se encuentra en zona de reducido, con el objetivo de volver a la máxima categoría.

Mientras tanto, Independiente Rivadavia vivía uno de los momentos más importantes de su historia: se consagraba campeón de la Copa Argentina y comenzaba a construir el camino que hoy lo tiene como protagonista en la Libertadores.

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Una Lepra que no se achica y sabe jugar estos partidos

El triunfo ante Fluminense tuvo todos los condimentos de una gesta. Independiente Rivadavia arrancó en desventaja, pero nunca perdió la calma. El empate de Fabrizio Sartori antes del descanso fue clave para cambiar la dinámica del partido. En el complemento, con el rival empujando, apareció Álex Arce para marcar el 2-1 que sería definitivo.

Desde ahí, el equipo de Alfredo Berti mostró otra de sus virtudes: orden, sacrificio y lectura del juego. Los ingresos de Ossela y Elordi le dieron firmeza a la última línea en un momento crítico, mientras que Bolcato respondió con seguridad para sostener una ventaja que ya era historia. Fluminense apretó en los dos tiempos, llevó el partido al límite, pero la Lepra no se quebró nunca.

Un presente que confirma y no deja dudas

Lo de Independiente Rivadavia no es casualidad. Es el resultado de un proceso que hoy muestra resultados concretos. El equipo lidera el Grupo C de la Libertadores con 6 puntos, pero también la Zona B del Torneo Apertura y la tabla anual, en un presente que ilusiona a toda Mendoza.

La Lepra no solo compite: impone condiciones, resiste en momentos adversos y gana en escenarios donde pocos se animan. El Maracanazo no es un punto alto aislado. Es la confirmación de que este equipo está preparado para escribir páginas grandes.

Preguntas frecuentes sobre el logro de la Lepra

¿Qué logró Independiente Rivadavia en Brasil?

Le ganó 2-1 a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores.

¿Por qué es histórico para Mendoza?

Porque es el primer triunfo de un club mendocino ante un equipo brasileño como visitante.

¿Godoy Cruz ganó alguna vez ante equipos brasileños?

No, en 8 partidos nunca consiguió una victoria.

¿Dónde juega actualmente Godoy Cruz?

En la Primera Nacional, en zona de reducido, buscando volver a Primera.

¿Cómo está la Lepra en la Libertadores?

Lidera el Grupo C con puntaje ideal tras dos fechas.