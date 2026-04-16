Hinchas de Independiente Rivadavia coparon Brasil, fueron furor y dieron una lección de pasión

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vivió una noche inolvidable en el Maracaná y sus hinchas fueron protagonistas absolutos. Más de 3.000 leprosos viajaron a Brasil, alentaron sin parar durante los 90 minutos y disfrutaron de una victoria histórica ante el Fluminense por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.
El hecho no sólo impactó en la cancha, sino también en redes sociales, donde se volvieron tendencia. Lo que pasó en Río de Janeiro fue mucho más que fútbol: fue una demostración de pasión que marcó un antes y un después.
Torcida do Independiente Rivadavia já era muito ouvida na transmissão quando o time argentino perdia por 1-0. Nos instantes finais, após a virada, mais ainda. Menos de 30 mil pessoas no Maracanã na volta do Fluminense à Libertadores. E reclamam veemente do presidente por conta… pic.twitter.com/wUh1yT41lq
Cómo fue el aliento en el Maracaná y por qué los hinchas fueron furor
Desde la previa, la Lepra ya jugaba su partido en las calles de Río. Coparon Copacabana y Barra de Tijuca, con banderas, camisetas y cánticos que anticipaban lo que iba a pasar en el estadio. En el Maracaná, ubicados en el sector Norte Alto, los hinchas de Independiente Rivadavia armaron una verdadera fiesta: no pararon de cantar ni un segundo, empujaron al equipo en cada jugada y convirtieron el estadio en una extensión del Gargantini.
El impacto fue inmediato. Videos, fotos y relatos de la hinchada se viralizaron y los hinchas de la Lepra se volvieron tendencia en redes sociales, destacándose por el color, la cantidad y la intensidad del aliento. El “¡Arriba la Lepra!” cruzó fronteras y se instaló como una de las imágenes más fuertes de la jornada copera.
Historia pura: un antes y un después para la Lepra
Lo ocurrido en el Maracaná ya es parte de la historia grande de Independiente Rivadavia. No solo por el resultado, sino por lo que generó su gente.
Los hinchas arrasaron, marcaron presencia, hicieron sentir su voz y dejaron una imagen que recorrió el continente. Fue una noche donde el equipo ganó en la cancha, pero también donde su gente ganó protagonismo en el mundo del fútbol.
La Lepra no solo se llevó tres puntos: se llevó una consagración simbólica, construida entre jugadores e hinchas, que quedará grabada como historia pura del fútbol mendocino.