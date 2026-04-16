Hinchas de Independiente Rivadavia coparon Brasil, fueron furor y dieron una lección de pasión

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vivió una noche inolvidable en el Maracaná y sus hinchas fueron protagonistas absolutos. Más de 3.000 leprosos viajaron a Brasil , alentaron sin parar durante los 90 minutos y disfrutaron de una victoria histórica ante el Fluminense por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

El hecho no sólo impactó en la cancha, sino también en redes sociales, donde se volvieron tendencia . Lo que pasó en Río de Janeiro fue mucho más que fútbol: fue una demostración de pasión que marcó un antes y un después .

La "Bertineta" a full: qué dijo el DT de la Lepra tras el Maracanazo en la Libertadores

La Lepra logró lo que ningún equipo de Cuyo pudo: mirpa de qué se trata

Más de 3.000 hinchas de Independiente Rivadavia recorrieron más de 3.300 kilómetros para estar presentes en el Maracaná , en una movilización sin precedentes para un club mendocino. Nunca antes un equipo de la provincia había llevado tanta gente a un partido internacional , lo que convirtió esta caravana en un hecho histórico que ya forma parte de la identidad del club.

Torcida do Independiente Rivadavia já era muito ouvida na transmissão quando o time argentino perdia por 1-0. Nos instantes finais, após a virada, mais ainda. Menos de 30 mil pessoas no Maracanã na volta do Fluminense à Libertadores. E reclamam veemente do presidente por conta… pic.twitter.com/wUh1yT41lq

La presencia fue diversa: familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos que hicieron un enorme esfuerzo económico y logístico para acompañar al equipo en un escenario mítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044614970520821967&partner=&hide_thread=false ¡JUNTO A SUS HINCHAS!



Independiente Rivadavia, A PURO FESTEJO EN EL MARACANÁ



#libertadores pic.twitter.com/MRAck8L15t — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2026

Cómo fue el aliento en el Maracaná y por qué los hinchas fueron furor

Desde la previa, la Lepra ya jugaba su partido en las calles de Río. Coparon Copacabana y Barra de Tijuca, con banderas, camisetas y cánticos que anticipaban lo que iba a pasar en el estadio. En el Maracaná, ubicados en el sector Norte Alto, los hinchas de Independiente Rivadavia armaron una verdadera fiesta: no pararon de cantar ni un segundo, empujaron al equipo en cada jugada y convirtieron el estadio en una extensión del Gargantini.

El impacto fue inmediato. Videos, fotos y relatos de la hinchada se viralizaron y los hinchas de la Lepra se volvieron tendencia en redes sociales, destacándose por el color, la cantidad y la intensidad del aliento. El “¡Arriba la Lepra!” cruzó fronteras y se instaló como una de las imágenes más fuertes de la jornada copera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OCantoOficial/status/2044611923891691674&partner=&hide_thread=false Loucura mendocina no Maracanã!



A torcida do Independiente Rivadavia se fez presente em peso no Maracanã para a sua primeira partida oficial fora da Argentina e fez a festa na vitória sobre o Fluminense! pic.twitter.com/1xwbG1QJhP — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) April 16, 2026

Una fiesta que explotó en Brasil y se multiplicó en Mendoza

Cuando llegó el triunfo, el desahogo fue total. Los hinchas disfrutaron de la victoria como una conquista histórica, abrazándose, cantando y celebrando en uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

Pero la historia no terminó ahí. En Mendoza, miles de leprosos siguieron el partido y festejaron en distintos puntos de la provincia, replicando la emoción que se vivía en Brasil.

La Lepra logró algo pocas veces visto: unir a su gente en dos países al mismo tiempo, con una celebración que se extendió de la tribuna a las calles y de las calles a las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sampierifrann/status/2044648570628854066&partner=&hide_thread=false VENIMOS GANAMOS Y NOS VAMOS pic.twitter.com/IVVvtTPoVl — francesca (@sampierifrann) April 16, 2026

Historia pura: un antes y un después para la Lepra

Lo ocurrido en el Maracaná ya es parte de la historia grande de Independiente Rivadavia. No solo por el resultado, sino por lo que generó su gente.

Los hinchas arrasaron, marcaron presencia, hicieron sentir su voz y dejaron una imagen que recorrió el continente. Fue una noche donde el equipo ganó en la cancha, pero también donde su gente ganó protagonismo en el mundo del fútbol.

La Lepra no solo se llevó tres puntos: se llevó una consagración simbólica, construida entre jugadores e hinchas, que quedará grabada como historia pura del fútbol mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFABrasil/status/2044590084435870145&partner=&hide_thread=false MULTIDÃO DO INDEPENDIENTE RIVADAVIA NO MARACANÃ!



ISTO É LA LEPRA! pic.twitter.com/94FXDR02F9 — LPF Brasil (@LigaAFABrasil) April 16, 2026

Preguntas frecuentes sobre los hinchas de Independiente Rivadavia en el Maracaná

¿Cuántos hinchas viajaron a Brasil?

Más de 3.000 fanáticos de Independiente Rivadavia estuvieron en el Maracaná.

¿Fue una convocatoria histórica?

Sí, nunca un club mendocino llevó tanta gente a un partido internacional.

¿Por qué fueron tendencia en redes?

Por el color, la cantidad y el aliento constante durante todo el partido.

¿Cómo vivieron el partido los hinchas?

Alentaron sin parar y celebraron una victoria histórica en el Maracaná.

¿Se festejó también en Mendoza?

Sí, hubo celebraciones en toda la provincia tras el triunfo.