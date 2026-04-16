16 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Alfredo Berti tras el Maracanazo de la Lepra dejó una frase que ilusiona a todo Mendoza

El DT del Club Sportivo Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló luego de la victoria Leprosa en la Libertadores ante el Flu. Repasá sus declaraciones.

Alfredo Berti celebra el histórico triunfo de Independiente Rivadavia ante Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores (Getty Images).

Alfredo Berti celebra el histórico triunfo de Independiente Rivadavia ante Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores (Getty Images).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia hizo historia en el Maracaná y Alfredo Berti no ocultó su emoción tras el triunfo ante Fluminense. La Lepra ganó 2-1 en Río de Janeiro, quedó como líder del Grupo C de la Copa Libertadores y confirmó un presente extraordinario que ya ilusiona a todo Mendoza.

El entrenador destacó el esfuerzo del plantel y dejó una frase que resume el momento: “El equipo no llegó a su techo”.

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Vinimos con mucha expectativa de sumar de a tres. Sabíamos que el partido iba a ser importante para la clasificación”, explicó el DT en conferencia de prensa, dejando en claro que el equipo no viajó a especular.

El entrenador también reconoció la dificultad del encuentro: “Fue un partido muy duro, friccionado. Nos costó un poco, pero el equipo siempre intentó ir al frente”.

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Cómo analizó el partido y el rendimiento del equipo

Berti hizo foco en la identidad del equipo y en el trabajo diario como base del crecimiento. “Nos preparamos como todos los partidos. Tanto de local como de visitante tratamos de ser protagonistas”, explicó, destacando el compromiso de sus dirigidos. Además, resaltó una de las claves del ciclo: “Los chicos tienen mucho deseo de progresar, de ser cada día mejores”.

El DT también valoró el contexto del partido: “Sabíamos que veníamos a una cancha mítica como el Maracaná, ante un gran rival como Fluminense, pero con el deseo de hacer las cosas bien”. Ese convencimiento se vio reflejado en un equipo que volvió a mostrar orden, carácter y efectividad en los momentos clave.

El mensaje al hincha y la conexión con el equipo

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue cuando Berti habló del vínculo con la gente. “Esta noche va a ser especial para los jugadores y para la gente que vino. Hicieron un sacrificio muy grande para estar acá”, expresó.

Incluso reveló un pedido previo al partido: “Les pedí a los jugadores que jueguen con el amor del hincha. Por eso la gente está tan identificada con el equipo”. La Lepra no solo gana: genera pertenencia, algo que hoy se refleja tanto en la cancha como en las tribunas.

Un equipo que no se conforma y quiere más

Más allá del impacto del triunfo, Berti dejó en claro que esto es solo el comienzo. “Hemos hecho un trabajo desde cero. Ver crecer a estos futbolistas me genera mucha satisfacción”, explicó, poniendo en valor el proceso.

Pero la frase más fuerte llegó al final: “El equipo no llegó a su techo. Hay muchas ganas de progresar y estar cada vez mejor”. Independiente Rivadavia lidera la Zona B del Torneo Apertura, la tabla anual y ahora también el Grupo C de la Libertadores con puntaje ideal. El presente es inmejorable, pero el mensaje del entrenador marca el rumbo: la Lepra no se conforma con lo logrado y va por más.

Preguntas frecuentes sobre Berti y el Maracanazo

¿Qué dijo Berti tras ganarle a Fluminense?

Que será una noche especial y que el equipo todavía no alcanzó su techo.

¿Cómo salió Independiente Rivadavia?

Ganó 2-1 ante Fluminense en el Maracaná.

¿Cómo está la Lepra en la Libertadores?

Es líder del Grupo C con puntaje ideal tras dos fechas.

¿Qué destacó el DT del equipo?

El esfuerzo, el crecimiento y la mentalidad competitiva del plantel.

¿Qué significa este triunfo para el club?

Es uno de los resultados más importantes de su historia internacional.

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