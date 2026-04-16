16 de abril de 2026
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Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos en Múnich con una paliza y se ilusiona con dar otro golpe en el ATP

El argentino Francisco Cerúndolo goleó a Van de Zandschulp en el ATP 500 de Múnich y tendrá un duro rival en cuartos de final. Mirá lo acontecido.

Francisco Cerúndolo mostró un nivel arrollador en Múnich y avanzó con autoridad a los cuartos de final.

Francisco Cerúndolo mostró un nivel arrollador en Múnich y avanzó con autoridad a los cuartos de final.

Por Sitio Andino Deportes

Francisco Cerúndolo dio otro paso firme en el ATP 500 de Múnich y se metió en los cuartos de final con una actuación contundente. El argentino, 19° del ranking mundial, venció por 6-3 y 6-0 a Botic Van de Zandschulp y confirmó su gran presente en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

El triunfo no dejó dudas: fue dominio total y tenis de alto nivel.

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Cómo ganó Francisco Cerúndolo en Múnich y qué significa este triunfo

Francisco Cerúndolo derrotó con claridad a Van de Zandschulp por 6-3 y 6-0 y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Múnich, mostrando una de sus mejores versiones en el torneo. El argentino fue superior de principio a fin: sólido desde el fondo, agresivo en los momentos clave y sin fisuras en el segundo set, donde directamente arrasó a su rival.

Este resultado lo mete entre los ocho mejores del certamen y lo posiciona como uno de los nombres a seguir en la semana, en una gira donde busca consolidarse entre la élite.

Quién puede ser el rival de Cerúndolo en cuartos de final

Cerúndolo enfrentará en cuartos a Alexander Zverev quien doblegó a Gabriel Diallo.

  • Zverev (3° del mundo) representa una prueba de máximo nivel, con ventaja en el historial (4-3) y un antecedente reciente favorable en el Miami Open 2026.

El argentino tendrá un desafío exigente, pero llega con confianza tras su sólido rendimiento.

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El cuadro de Múnich y los candidatos que siguen en carrera

El ATP 500 de Múnich mantiene en competencia a varios nombres fuertes del circuito, lo que eleva la exigencia en cada ronda.

Entre los principales candidatos aparecen:

  • Alexander Zverev, uno de los favoritos
  • Ben Shelton (6° del mundo)
  • Joao Fonseca, la joven sensación brasileña que ya venció a Cerúndolo en la final del Argentina Open

Esto obliga al argentino a sostener su nivel si quiere seguir avanzando en un cuadro que no da respiro.

Un Cerúndolo sólido que ilusiona en la gira europea

El rendimiento de Cerúndolo en Múnich confirma su crecimiento. El argentino muestra un tenis cada vez más completo:

  • Regularidad desde el fondo
  • Capacidad para dominar puntos largos
  • Solidez mental en momentos decisivos

La victoria ante Van de Zandschulp, especialmente por el 6-0 del segundo set, refleja una superioridad que no es común en este nivel de competencia. Cerúndolo no solo gana: impone condiciones.

Preguntas frecuentes sobre Cerúndolo en Múnich

¿Cómo ganó Cerúndolo su partido?

Por 6-3 y 6-0 ante Van de Zandschulp.

¿En qué instancia está?

En cuartos de final del ATP 500 de Múnich.

¿Quién puede ser su rival?

Alexander Zverev o Gabriel Diallo.

¿Cómo está en el ranking?

Es el número 19 del mundo.

¿Qué significa este triunfo?

Lo consolida como uno de los protagonistas del torneo.

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