13 de abril de 2026
Sitio Andino
Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron y avanzan en Múnich y Barcelona

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con triunfos en los ATP 500 de Múnich y Barcelona. Mirá lo que pasó.

Por Sitio Andino Deportes

El tenis argentino tuvo una jornada positiva en Europa: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron en sus respectivos debuts y se metieron en octavos de final en los ATP 500 de Múnich y Barcelona. Ambos respondieron en momentos importantes y mantienen el protagonismo en la gira sobre polvo de ladrillo.

Francisco Cerúndolo reaccionó y dejó atrás Montecarlo

Después de una salida temprana en Montecarlo, Francisco Cerúndolo necesitaba una respuesta. Y la tuvo. En Múnich, el argentino fue contundente de principio a fin y superó al indio Sumit Nagal por 6-2 y 6-2, en apenas una hora y diez minutos.

Lee además
Mostró solidez desde el fondo, controló los tiempos del partido y no le dio chances a su rival, en una actuación que le permite recuperar confianza. Además, el contexto le exige: defiende las semifinales del año pasado, por lo que necesita avanzar para sostenerse dentro del top 20.

En la próxima instancia, enfrentará al neerlandés Botic Van de Zandschulp, en un duelo que marcará su verdadero nivel en el torneo.

Etcheverry sigue creciendo y sostiene su gran momento

En Barcelona, Tomás Etcheverry volvió a demostrar por qué atraviesa el mejor momento de su carrera. El argentino estaba ganando un partido complejo ante el británico Jack Draper por 3-6, 6-3 y 4-1, cuando su rival debió abandonar.

Más allá del retiro, el platense ya había dado vuelta el desarrollo y mostraba mayor solidez física y mental, claves para imponerse en este tipo de encuentros.

Etcheverry llega con confianza: este año conquistó el ATP 500 de Río y viene de meterse en octavos de final en Montecarlo. Ahora espera rival entre Nuno Borges y Adrian Mannarino, en un torneo donde quiere seguir avanzando.

Más argentinos en acción en una semana clave

La jornada no termina ahí. Este lunes también tendrá acción Marco Trungelliti, que buscará meterse en octavos en Barcelona. Además, el martes será el turno de otros nombres importantes del tenis argentino:

Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

Una gira que empieza a tomar forma

En plena temporada de polvo de ladrillo, los argentinos empiezan a mostrar señales. Cerúndolo necesita sostener puntos y recuperar terreno, mientras que Etcheverry busca consolidarse entre los protagonistas.

Dos triunfos que marcan el camino… y una semana que puede ser clave.

Temas
Seguí leyendo

LO QUE SE LEE AHORA
