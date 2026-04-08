Francisco Cerúndolo cayó en Montecarlo pero dejó señales que ilusionan en la gira de polvo de ladrillo

Francisco Cerúndolo se quedó afuera del Masters 1000 de Montecarlo, pero su presente sigue siendo positivo y competitivo en la elite del tenis mundial. La derrota ante Tomas Machac fue un golpe, sí, pero también dejó señales de nivel, constancia y proyección en plena gira sobre polvo de ladrillo.
Una caída que no borra el crecimiento de Francisco Cerúndolo
El argentino cayó por 7-6 (2) y 6-2, en un partido que tuvo momentos muy disputados, especialmente en el primer set. Cerúndolo arrancó firme, con autoridad desde el fondo y tomando la iniciativa. Se adelantó rápido, impuso ritmo y generó chances claras, pero no logró sostener la ventaja en los momentos clave.
El tie-break terminó marcando el quiebre emocional del partido. Tuvo oportunidades concretas para quedarse con el set, pero no las pudo cerrar, y ahí Machac aprovechó. En el segundo parcial, el checo creció en confianza y fue más sólido. Cerúndolo siguió peleando, pero el margen ya era otro.