8 de abril de 2026
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Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo cayó en Montecarlo pero dejó señales que ilusionan en la gira de polvo de ladrillo

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado en el Tenis de Montecarlo tras caer ante Tomas Machac. Repasá lo sucedido.

Francisco Cerúndolo luchó pero no pudo ante Machac en la segunda ronda de Montecarlo.

Francisco Cerúndolo luchó pero no pudo ante Machac en la segunda ronda de Montecarlo.

Por Sitio Andino Deportes

Francisco Cerúndolo se quedó afuera del Masters 1000 de Montecarlo, pero su presente sigue siendo positivo y competitivo en la elite del tenis mundial. La derrota ante Tomas Machac fue un golpe, sí, pero también dejó señales de nivel, constancia y proyección en plena gira sobre polvo de ladrillo.

Una caída que no borra el crecimiento de Francisco Cerúndolo

El argentino cayó por 7-6 (2) y 6-2, en un partido que tuvo momentos muy disputados, especialmente en el primer set. Cerúndolo arrancó firme, con autoridad desde el fondo y tomando la iniciativa. Se adelantó rápido, impuso ritmo y generó chances claras, pero no logró sostener la ventaja en los momentos clave.

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El tie-break terminó marcando el quiebre emocional del partido. Tuvo oportunidades concretas para quedarse con el set, pero no las pudo cerrar, y ahí Machac aprovechó. En el segundo parcial, el checo creció en confianza y fue más sólido. Cerúndolo siguió peleando, pero el margen ya era otro.

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Un presente que invita a seguir confiando

Más allá de la eliminación, el contexto es claro: Cerúndolo está consolidado entre los mejores del circuito.

Es el argentino activo con más triunfos en Masters 1000, alcanzando las 50 victorias en esta categoría. Un dato que no es menor y que confirma su regularidad en el máximo nivel.

Además, venía de una racha destacada en debuts y mantiene un ranking competitivo dentro del Top 20. No es casualidad, es proceso.

Montecarlo, parte de una gira que recién empieza

La gira de polvo de ladrillo recién arranca, y Montecarlo es solo la primera parada fuerte. El objetivo está más adelante, en torneos donde el argentino suele sentirse cómodo.

Cerúndolo ya demostró que puede competir ante cualquiera en esta superficie. Tiene juego, físico y mentalidad para sostenerlo.

Este tropiezo, lejos de ser un retroceso, aparece como una escala dentro de un camino más largo.

Lo que viene: rivales de peso y oportunidades

Machac avanzó y ahora enfrentará a Jannik Sinner, uno de los grandes candidatos, que además pelea por recuperar el número 1 del mundo.

Mientras tanto, Cerúndolo deberá dar vuelta la página rápido. El calendario no espera, y la gira sobre polvo ofrece múltiples chances de revancha.

El mensaje es claro: hay derrota, pero también hay presente y futuro.

Preguntas clave

¿Cómo perdió Cerúndolo en Montecarlo?

Cayó en sets corridos ante Tomas Machac por 7-6 (2) y 6-2.

¿Qué dejó su rendimiento en el torneo?

Momentos de buen nivel, pero falta de eficacia en puntos clave.

¿Cuál es su presente en el circuito?

Es el argentino activo con más triunfos en Masters 1000 y está consolidado en el Top 20.

¿Qué sigue para Cerúndolo?

Continuar la gira de polvo de ladrillo buscando mejores resultados.

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