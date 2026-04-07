7 de abril de 2026
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Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Tsitsipas y avanza firme en Montecarlo

El argentino Francisco Cerúndolo derrotó al griego en sets corridos y jugará ante Machac en la segunda ronda del duro Montecarlo. Seguí leyendo.

Francisco Cerúndolo logró un gran triunfo ante Tsitsipas y sigue en carrera en Montecarlo.

Francisco Cerúndolo logró un gran triunfo ante Tsitsipas y sigue en carrera en Montecarlo.

Por Sitio Andino Deportes

Francisco Cerúndolo dio un paso fuerte en el Masters 1000 de Montecarlo. El argentino firmó un triunfo de peso al vencer en sets corridos a Stefanos Tsitsipas, uno de los especialistas del polvo de ladrillo, y avanzó a la segunda ronda del certamen.

Con autoridad y carácter, se impuso por 7-5 y 6-4 en una hora y 45 minutos, en un partido que tuvo momentos cambiantes pero que siempre lo encontró con respuestas en los puntos clave.

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Un primer set cambiante que Francisco Cerúndolo supo resolver

El arranque fue intenso. Cerúndolo logró un quiebre rápido, pero Tsitsipas reaccionó y llegó a ponerse en posición de cerrar el set.

Ahí apareció la mejor versión del argentino. Recuperó terreno, quebró dos veces seguidas y se quedó con el parcial por 7-5, mostrando temple en un momento determinante.

Reacción, suspenso y cierre sólido en el segundo set

En el segundo parcial, Cerúndolo salió decidido. Se colocó 4-0 rápidamente, aprovechando el bajón del griego y dominando el trámite.

Sin embargo, Tsitsipas reaccionó y igualó el marcador tras ganar cuatro games consecutivos, generando incertidumbre.

Pero el argentino volvió a responder. Quebró en el momento justo y cerró el partido con su saque, luego de varios match points, para sellar una victoria muy importante.

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Un triunfo que lo impulsa y lo acerca al top 15

La victoria no solo significa avanzar de ronda. Cerúndolo sigue sumando confianza y puntos clave en su objetivo de meterse entre los mejores 15 del mundo, en una temporada donde busca consolidarse en la elite.

En la segunda ronda, el argentino enfrentará al checo Tomáš Machá, que viene de superar al alemán Daniel Altmaier.

Será un nuevo desafío para mantener el nivel y seguir avanzando en un torneo que exige al máximo desde el inicio.

Otros argentinos en Montecarlo

La jornada también dejó resultados adversos. Francisco Comesaña cayó en tres sets ante Flavio Cobolli, mientras que Juan Manuel Cerúndolo fue eliminado por Valentin Vacherot, en un día con saldo dispar para la delegación argentina.

Preguntas clave

¿A quién le ganó Cerúndolo en Montecarlo?

A Stefanos Tsitsipas en sets corridos.

¿Cuál fue el resultado del partido?

7-5 y 6-4 para el argentino.

¿Quién será su próximo rival?

El checo Tomáš Machá.

¿Por qué es importante este triunfo?

Porque suma puntos clave y lo acerca al top 15 del ranking ATP.

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