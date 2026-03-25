Francisco Cerúndolo arrasa en Miami: le ganó a Humbert y va por todo en el Masters 1000

Francisco Cerúndolo confirmó su gran presente y se metió en los cuartos de final del Masters de Miami tras vencer con autoridad a Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 , consolidándose como la mejor raqueta argentina del torneo .

El argentino volvió a mostrar su mejor versión en un escenario que le sienta bien . Con confianza, agresividad y una derecha cada vez más determinante , logró controlar el partido y resolverlo sin sobresaltos ante un rival que había comenzado firme con el saque.

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El arranque tuvo momentos de tensión. Humbert presionó desde el servicio y obligó a Cerúndolo a defender un break point en los primeros games , pero a partir del 3-3 el argentino cambió el ritmo del partido. Empezó a leer mejor el segundo saque del francés, se plantó más adelante y encontró el quiebre con una combinación de drop y aceleración que marcó el quiebre del set. Desde ahí, el partido pasó a jugarse en el terreno que más le conviene: velocidad de pelota, iniciativa y control desde la derecha .

El segundo set lo mostró todavía más firme. Cerúndolo quebró de entrada, aprovechando una doble falta de Humbert, y se puso rápidamente 2-0 arriba , marcando diferencias desde lo mental.

Hubo un momento de duda, cuando el francés insinuó una reacción y generó una chance de quiebre, pero el argentino respondió con madurez. Sostuvo el saque en un momento clave y a partir de ahí volvió a tomar el control del partido.

En el cierre, no dejó margen para sorpresas. Con un solo match point, repitió la fórmula que le dio resultado toda la noche: atacar el segundo saque rival, buscar el revés y definir con potencia. El winner final desató el festejo y confirmó algo que ya no sorprende: Cerúndolo juega suelto en Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2036622922534551992&partner=&hide_thread=false TRANQUI EL FESTEJO.



FRANCISCO CERÚNDOLO, DE ARGENTINA AL MUNDO.



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Cerúndolo vuelve a cuartos y sostiene su gran momento en 2026

El dato no es menor. Con este triunfo, el argentino alcanzó los cuartos de final en Miami por cuarta vez en su carrera, un registro que habla de su conexión con este torneo.

Además, llega en un momento de consolidación. A sus 27 años, muestra una evolución clara en su juego, con mayor lectura táctica y una consistencia que lo acerca cada vez más a la élite.

Preguntas y respuestas clave sobre Cerúndolo en Miami

A quién le ganó Cerúndolo

Le ganó a Ugo Humbert por 6-4 y 6-3.

Qué logró con este triunfo

Se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.

Cuántas veces llegó a cuartos en Miami

Es la cuarta vez en su carrera.

Cómo fue su rendimiento

Mostró un nivel sólido, agresivo y con gran eficacia desde la derecha.

Puede pelear el título

Sí, por su nivel actual, la ilusión de ganar su primer Masters 1000 está más viva que nunca.