Masters 1000 de Miami: Francisco Cerúndolo ganó el duelo argentino y Etcheverry avanzó a tercera ronda

El tenis argentino pisa fuerte en Miami con Francisco Cerúndolo y Etcheverry en carrera

El Masters 1000 de Miami sigue teniendo protagonismo argentino. Francisco Cerúndolo se quedó con el duelo nacional ante Thiago Tirante y avanzó con autoridad, mientras que Tomás Martín Etcheverry también dio un paso firme y se metió en la tercera ronda del torneo.

El plato fuerte de la jornada fue el cruce entre argentinos. Allí, Cerúndolo (18° preclasificado) impuso condiciones y derrotó a Thiago Tirante por 6-4 y 6-2 , en un partido donde mostró solidez desde el fondo y mayor contundencia en los momentos clave. Con este triunfo, el bonaerense se metió en la tercera ronda y tendrá un desafío de alto nivel: enfrentará al ruso Daniil Medvedev , noveno cabeza de serie y uno de los grandes candidatos del certamen.

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Por su parte, Etcheverry (29°) también respondió con personalidad. El platense venció al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(3) , en un encuentro muy parejo que se extendió por dos horas y 38 minutos . En los momentos decisivos, el argentino fue más preciso y se quedó con ambos tie-breaks. En la próxima instancia, Etcheverry se medirá con el español Rafael Jódar , surgido de la clasificación, en un cruce que aparece como una buena oportunidad para seguir avanzando.

Más allá de la derrota, Thiago Tirante dejó una imagen positiva en Miami . El argentino había ingresado al cuadro principal como lucky loser y aprovechó su oportunidad.

En su debut, consiguió una gran victoria ante el francés Valentin Royer por 7-5, 6-7(9) y 7-6(5), en un partido de más de tres horas que mostró su capacidad para competir en este nivel. Ese triunfo le permitió avanzar y protagonizar un duelo argentino en segunda ronda, donde finalmente quedó eliminado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2035510535844667456&partner=&hide_thread=false FRAN CERÚNDOLO VENCIÓ A TIRANTE EN SU DEBUT EN EL MIAMI OPEN 2026.



Se medirá por PRIMERA VEZ con Daniil Medvedev en la tercera ronda. pic.twitter.com/H8CmNqH1fK — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) March 22, 2026

Francisco Cerúndolo y Etcheverry sostienen la presencia argentina en Miami

Con estos resultados, Cerúndolo y Etcheverry mantienen viva la presencia argentina en el Masters 1000 de Miami, uno de los torneos más importantes del circuito. Ambos llegan en buen nivel y buscarán seguir avanzando en un cuadro que reúne a las principales figuras del tenis mundial.

El tenis argentino sigue dando pelea en Miami. Con Cerúndolo y Etcheverry en carrera, el foco ahora estará puesto en los próximos desafíos, donde el nivel de exigencia sube y cada partido puede marcar el rumbo del torneo.

Preguntas y respuestas clave sobre el Masters 1000 de Miami

Quiénes avanzaron a tercera ronda en Miami

Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry avanzaron a la tercera ronda.

Contra quién juega Cerúndolo

Se enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

Cómo ganó Etcheverry

Venció a Zizou Bergs en dos tie-breaks: 7-6(5) y 7-6(3).

Qué hizo Thiago Tirante

Ganó en su debut y cayó en segunda ronda ante Cerúndolo.

Por qué es importante este torneo

El Masters 1000 de Miami es uno de los eventos más prestigiosos del circuito ATP.