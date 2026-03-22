22 de marzo de 2026
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Francisco Cerúndolo

Masters 1000 de Miami: Francisco Cerúndolo ganó el duelo argentino y Etcheverry avanzó a tercera ronda

Los argentinos Frncisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry siguen con vida en el Masters de Miami de tenis. Repasá lo sucedido.

El tenis argentino pisa fuerte en Miami con Francisco Cerúndolo y Etcheverry en carrera

El tenis argentino pisa fuerte en Miami con Francisco Cerúndolo y Etcheverry en carrera

Por Sitio Andino Deportes

El Masters 1000 de Miami sigue teniendo protagonismo argentino. Francisco Cerúndolo se quedó con el duelo nacional ante Thiago Tirante y avanzó con autoridad, mientras que Tomás Martín Etcheverry también dio un paso firme y se metió en la tercera ronda del torneo.

El plato fuerte de la jornada fue el cruce entre argentinos. Allí, Cerúndolo (18° preclasificado) impuso condiciones y derrotó a Thiago Tirante por 6-4 y 6-2, en un partido donde mostró solidez desde el fondo y mayor contundencia en los momentos clave. Con este triunfo, el bonaerense se metió en la tercera ronda y tendrá un desafío de alto nivel: enfrentará al ruso Daniil Medvedev, noveno cabeza de serie y uno de los grandes candidatos del certamen.

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Por su parte, Etcheverry (29°) también respondió con personalidad. El platense venció al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(3), en un encuentro muy parejo que se extendió por dos horas y 38 minutos. En los momentos decisivos, el argentino fue más preciso y se quedó con ambos tie-breaks. En la próxima instancia, Etcheverry se medirá con el español Rafael Jódar, surgido de la clasificación, en un cruce que aparece como una buena oportunidad para seguir avanzando.

Thiago Tirante se despidió del Masters 1000 de Miami con una actuación positiva

Más allá de la derrota, Thiago Tirante dejó una imagen positiva en Miami. El argentino había ingresado al cuadro principal como lucky loser y aprovechó su oportunidad.

En su debut, consiguió una gran victoria ante el francés Valentin Royer por 7-5, 6-7(9) y 7-6(5), en un partido de más de tres horas que mostró su capacidad para competir en este nivel. Ese triunfo le permitió avanzar y protagonizar un duelo argentino en segunda ronda, donde finalmente quedó eliminado.

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Francisco Cerúndolo y Etcheverry sostienen la presencia argentina en Miami

Con estos resultados, Cerúndolo y Etcheverry mantienen viva la presencia argentina en el Masters 1000 de Miami, uno de los torneos más importantes del circuito. Ambos llegan en buen nivel y buscarán seguir avanzando en un cuadro que reúne a las principales figuras del tenis mundial.

El tenis argentino sigue dando pelea en Miami. Con Cerúndolo y Etcheverry en carrera, el foco ahora estará puesto en los próximos desafíos, donde el nivel de exigencia sube y cada partido puede marcar el rumbo del torneo.

Preguntas y respuestas clave sobre el Masters 1000 de Miami

Quiénes avanzaron a tercera ronda en Miami

Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry avanzaron a la tercera ronda.

Contra quién juega Cerúndolo

Se enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

Cómo ganó Etcheverry

Venció a Zizou Bergs en dos tie-breaks: 7-6(5) y 7-6(3).

Qué hizo Thiago Tirante

Ganó en su debut y cayó en segunda ronda ante Cerúndolo.

Por qué es importante este torneo

El Masters 1000 de Miami es uno de los eventos más prestigiosos del circuito ATP.

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