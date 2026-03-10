Francisco Cerúndolo perdió con Jack Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells

Francisco Cerúndolo no pudo ante Jack Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells.

El argentino Francisco Cerúndolo (20° del ranking ATP) quedó eliminado este lunes del Masters 1000 de Indian Wells tras caer ante el británico Jack Draper (14°) por 6-1 y 7-5 en un partido disputado en la cancha 2 del Indian Wells Tennis Garden .

El encuentro duró una hora y 18 minutos y marcó el final del camino para el tenista argentino en uno de los torneos más importantes del calendario ATP.

Cerúndolo llegaba a este partido tras vencer en la ronda anterior al francés Benjamín Bonzi , a quien había superado por 6-4, 5-7 y 7-6(5) . Por su parte, Draper venía de derrotar al español Roberto Bautista Agut por 3-6, 6-3 y 6-2 .

El británico mostró un nivel muy sólido desde el inicio y dominó el primer parcial con claridad. Con un juego agresivo y aprovechando los errores del argentino, Jack Draper se quedó con el primer set por un contundente 6-1 .

Durante ese tramo del partido, Cerúndolo tuvo dificultades para sostener su servicio y nunca logró entrar en ritmo ante un rival que impuso condiciones desde el fondo de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivabianconero/status/2031129214351560917&partner=&hide_thread=false El campeón sigue presente



Victoria de Jack Draper sobre Francisco Cerúndolo por 6-1 y 7-5 para conseguir los 8vos de final de Indian Wells



Jugará ante Djokovic#TennisParadise



pic.twitter.com/CBopxaXh7G — Iván Aguilar (@ivabianconero) March 9, 2026

Francisco Cerúndolo reaccionó, pero Draper cerró el partido

En el segundo set, Francisco Cerúndolo mejoró su rendimiento y logró equilibrar el desarrollo del encuentro. Incluso llegó a igualar el marcador 5-5, lo que abrió la posibilidad de extender la definición.

Sin embargo, Draper sostuvo su saque y luego quebró el servicio del argentino, cerrando el partido por 7-5 y asegurando su clasificación a la siguiente ronda. Ahora, el británico enfrentará al serbio Novak Djokovic (3° del ranking ATP), quien avanzó tras derrotar al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6 y 6-4.

Cerúndolo no logra superar esta instancia en Indian Wells

Con esta derrota, Cerúndolo prolonga su mala racha en el Masters 1000 de Indian Wells, torneo en el que todavía no logró avanzar más allá de esta instancia. En 2023 y 2024 había quedado eliminado en la tercera ronda, mientras que en la edición pasada también se despidió en la cuarta ronda.

Además, esta caída marcó la primera derrota de Cerúndolo ante Draper, ya que el argentino lo había vencido en sus dos enfrentamientos anteriores: en el ATP 250 de Lyon y en el tie-break de la Copa Davis 2024. Tras la eliminación de Cerúndolo, el único argentino que sigue en competencia en Indian Wells es Sebastián Báez (53°), quien deberá enfrentar al ruso Daniil Medvedev (11°).

