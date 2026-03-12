El nuevo negocio de los deportistas argentinos revoluciona Miami: un campus de US$280 millones

La llegada de Lionel Messi al sur de Florida no solo revolucionó el fútbol en Estados Unidos, sino también aceleró un fenómeno que ya venía creciendo en Miami . Cada vez más deportistas argentinos de élite comenzaron a mirar la ciudad como un destino atractivo para invertir, especialmente en el sector inmobiliario.

En ese contexto surgió Sports Performance Hub , un ambicioso proyecto que reúne a reconocidas figuras del deporte argentino y empresarios internacionales en una iniciativa que combina infraestructura deportiva, educación y desarrollo inmobiliario . La propuesta busca crear un campus de alto rendimiento que podría transformar una zona clave del condado de Miami-Dade.

¿Querés ganar un auto 0 km o viajar al Caribe? Así podés sumarte a los premios por el 40° aniversario de CTC

El desarrollo se construirá en Homestead , a unos 40 kilómetros del centro de Miami, y contempla una inversión estimada de 280 millones de dólares . El complejo se levantará sobre un terreno de más de 37 hectáreas , obtenido mediante un contrato de arrendamiento por 80 años con la ciudad.

El campus incluirá academias deportivas especializadas en fútbol, tenis, básquetbol, béisbol y fútbol americano , además de una escuela secundaria orientada al alto rendimiento. El proyecto también prevé la construcción de un estadio con capacidad para 10.000 personas , un hotel, residencias estudiantiles, un centro de medicina deportiva y amplios espacios públicos.

La iniciativa se desarrollará en dos etapas. La primera contempla la infraestructura principal de entrenamiento y academias deportivas. En la segunda se sumarán el hotel, las residencias y el estadio oficial del Miami FC.

El objetivo es crear un ecosistema que combine formación deportiva, educación, alojamiento y desarrollo urbano, algo poco habitual en Estados Unidos.

Quiénes son los deportistas que integran el emprendimiento

El proyecto reúne a un grupo de figuras que marcaron la historia del deporte argentino. Entre los inversores y socios se encuentran:

Manu Ginóbili , exbasquetbolista campeón de la NBA

, exbasquetbolista campeón de la NBA Juan Sebastián Verón , exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata

, exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata Pepe Sánchez , primer argentino en jugar en la NBA

, primer argentino en jugar en la NBA Darío Sala , exarquero surgido en San Lorenzo

, exarquero surgido en San Lorenzo Los extenistas Juan “Pico” Mónaco y Mariano Zabaleta

y Martín Gramática, exjugador de la NFL

El grupo también está integrado por empresarios como Gastón Remy, exCEO de Dow Argentina, y Emiliano Fernández Balagué, junto a socios internacionales vinculados al deporte como Riccardo Silva, propietario mayoritario de Miami FC, y el ejecutivo estadounidense Nick Sakiewicz.

Miami - proyecto inmobiliario 2026 La élite del deporte argentino pone su huella en Miami con una fuerte inversión.

El boom inmobiliario impulsado por Messi

El desembarco de Messi en el Inter Miami potenció el atractivo del sur de Florida para deportistas y empresarios latinoamericanos. La ciudad vive un crecimiento acelerado en los últimos años, impulsado por inversiones tecnológicas, nuevas empresas y una mayor llegada de capital internacional.

A esto se suma un factor clave: las facilidades migratorias para inversores y emprendedores, que permiten establecerse legalmente en Estados Unidos y desarrollar negocios en el país.

Para muchos deportistas, el real estate se convirtió en una alternativa estratégica para diversificar inversiones una vez finalizada su carrera deportiva.

“La zona de la oportunidad”

Uno de los impulsores del proyecto es Gastón Remy, quien define al sur de Miami como “la zona de la oportunidad”: “Es una zona que está creciendo al sur del aeropuerto y que busca dar un paso adelante con proyectos de impacto. Se necesita infraestructura deportiva y académica en el segundo círculo de Miami”, explicó.

Por su parte, Manu Ginóbili destacó el carácter innovador del emprendimiento y el rol que tendrán los propios deportistas en su desarrollo: “No hay muchos proyectos de este tipo en Estados Unidos. Nosotros vamos a aportar nuestra visión y experiencia para ayudar a formar a las futuras generaciones de atletas”, señaló.

Tras más de dos años de trabajo y negociaciones con las autoridades locales, el proyecto ya dio sus primeros pasos. Según Remy, la obra demandará aproximadamente tres años de construcción.

El objetivo final es que el Sports Performance Hub se convierta en un centro de referencia regional donde convivan el deporte de alto rendimiento, la educación y el desarrollo urbano.

Fuente: LN.