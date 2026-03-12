Día Mundial del Riñón: historia y origen del 12 de marzo

Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón , una jornada internacional destinada a concientizar sobre la importancia de la salud renal . La iniciativa busca promover hábitos de prevención y alertar sobre las enfermedades que afectan a estos órganos, muchas veces silenciosas hasta que ya se encuentran en etapas avanzadas.

La efeméride comenzó a celebrarse en 2006 por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales . A esta campaña global se sumaron posteriormente numerosas organizaciones médicas y especialistas vinculados a la diálisis y a los tratamientos de las enfermedades renales.

Efemérides Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad silenciosa

Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas

El objetivo principal es generar conciencia sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de las afecciones renales. Según datos internacionales, cerca del 10% de la población mundial padece algún tipo de enfermedad renal crónica , aunque muchas personas no lo saben hasta que la enfermedad ya está avanzada.

Los riñones cumplen la función de filtrar la sangre y eliminan los desechos y el exceso de líquidos que produce el cuerpo. Además, ayudan a regular la presión arterial y mantienen el equilibrio de minerales esenciales.

Consejo por el Día Mundial del Riñón: controles continuos para una detectar afecciones tempranas.

Uno de los principales problemas de las enfermedades renales es que, en muchos casos, no presentan síntomas evidentes en sus primeras etapas. Esto provoca que numerosos pacientes descubran el problema cuando la función renal ya está deteriorada.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad y las infecciones urinarias recurrentes. Por eso, los especialistas destacan la importancia de realizar controles médicos periódicos para detectar cualquier problema a tiempo.

¿Cómo cuidar la salud de los riñones?

La prevención es una de las herramientas más importantes para proteger la salud renal. Adoptar hábitos saludables puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades en estos órganos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Realizar actividad física de forma regular.

Mantener controlados los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial.

Llevar una alimentación equilibrada, evitando el exceso de alimentos procesados.

Mantener una buena hidratación diaria.

Reducir el consumo de sal.

Controlar el peso corporal.

Evitar el tabaquismo.

No automedicarse sin indicación médica.

Asimismo, se recomienda realizar controles renales periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes u obesidad.

Los especialistas coinciden en que la detección temprana es clave para evitar complicaciones mayores. Ante cualquier síntoma o duda, lo más importante es acudir a un profesional de la salud y evitar la automedicación.

Fuente: Wikipedia