12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
riñón

Día Mundial del Riñón: historia y origen del 12 de marzo

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una efeméride sanitaria que destaca la importancia de su cuidado y su papel fundamental en el organismo.

Día Mundial del Riñón: historia y origen del 12 de marzo

Día Mundial del Riñón: historia y origen del 12 de marzo

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una jornada internacional destinada a concientizar sobre la importancia de la salud renal. La iniciativa busca promover hábitos de prevención y alertar sobre las enfermedades que afectan a estos órganos, muchas veces silenciosas hasta que ya se encuentran en etapas avanzadas.

12 de marzo: por qué surgió el Día Mundial del Riñón

La efeméride comenzó a celebrarse en 2006 por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. A esta campaña global se sumaron posteriormente numerosas organizaciones médicas y especialistas vinculados a la diálisis y a los tratamientos de las enfermedades renales.

Lee además
Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas.

Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas
Día Mundial del Glaucoma: por qué se celebra hoy, 12 de marzo
Efemérides

Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad silenciosa

El objetivo principal es generar conciencia sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de las afecciones renales. Según datos internacionales, cerca del 10% de la población mundial padece algún tipo de enfermedad renal crónica, aunque muchas personas no lo saben hasta que la enfermedad ya está avanzada.

tomografía, resonancia de riñón, estudios médicos, salud, medicina.jpeg
Consejo por el Día Mundial del Riñón: controles continuos para una detectar afecciones tempranas.

Consejo por el Día Mundial del Riñón: controles continuos para una detectar afecciones tempranas.

Los riñones cumplen la función de filtrar la sangre y eliminan los desechos y el exceso de líquidos que produce el cuerpo. Además, ayudan a regular la presión arterial y mantienen el equilibrio de minerales esenciales.

Uno de los principales problemas de las enfermedades renales es que, en muchos casos, no presentan síntomas evidentes en sus primeras etapas. Esto provoca que numerosos pacientes descubran el problema cuando la función renal ya está deteriorada.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad y las infecciones urinarias recurrentes. Por eso, los especialistas destacan la importancia de realizar controles médicos periódicos para detectar cualquier problema a tiempo.

¿Cómo cuidar la salud de los riñones?

La prevención es una de las herramientas más importantes para proteger la salud renal. Adoptar hábitos saludables puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades en estos órganos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Realizar actividad física de forma regular.
  • Mantener controlados los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial.
  • Llevar una alimentación equilibrada, evitando el exceso de alimentos procesados.
  • Mantener una buena hidratación diaria.
  • Reducir el consumo de sal.
  • Controlar el peso corporal.
  • Evitar el tabaquismo.
  • No automedicarse sin indicación médica.

Asimismo, se recomienda realizar controles renales periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes u obesidad.

Los especialistas coinciden en que la detección temprana es clave para evitar complicaciones mayores. Ante cualquier síntoma o duda, lo más importante es acudir a un profesional de la salud y evitar la automedicación.

Fuente: Wikipedia

Temas
Seguí leyendo

Día del Escudo Nacional: la historia detrás de uno de los símbolos de Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 12 de marzo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 12 de marzo

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 12 de marzo en Mendoza

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

LO QUE SE LEE AHORA
Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia